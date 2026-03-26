Rosalía crolla sul palco a Milano: concerto interrotto e foto choc dall’ospedale

A destra Rosalia sulla barella dopo il malore

Cosa è successo al concerto di Rosalía a Milano?

Doveva essere una delle tappe più intense del tour, si è trasformata in una serata sospesa tra spettacolo e preoccupazione. Rosalía ha dovuto interrompere il concerto all’Unipol Forum di Assago pochi minuti dopo l’inizio a causa di una grave intossicazione alimentare.

La cantante ha provato a resistere, a restare sul palco, ma il malessere era troppo forte. Davanti al pubblico, visibilmente provata, ha spiegato cosa stava accadendo:

“Sto davvero male, ho cercato di continuare ma non ce la faccio”.

Un momento che ha lasciato i fan increduli e in silenzio.

Il racconto choc: “Ho vomitato nel camerino”

A rendere ancora più reale la scena è stata la stessa artista, che non ha nascosto nulla. Rosalía ha raccontato di aver avuto un malore improvviso, con episodi di vomito già prima di salire sul palco.

Nonostante tutto, aveva deciso comunque di esibirsi, nel tentativo di non deludere il pubblico. Ma dopo pochi minuti è stata costretta a fermarsi.

Le scuse sono arrivate subito, ripetute più volte. Il pubblico, invece di protestare, ha risposto con un lungo applauso.

La foto dall’ospedale: flebo e pollice alzato

A distanza di poche ore, è stata la stessa Rosalía a rassicurare tutti. Su Instagram ha pubblicato una storia che la ritrae su una barella, con una flebo al braccio e il pollice alzato.

Un’immagine forte, ma accompagnata da parole che riportano serenità:

“Mi sento meglio, grazie per l’amore e la comprensione”.

Poi un messaggio diretto alla città:

“Grazie Milano”.

Uno show ambizioso interrotto a metà

Il concerto faceva parte del suo nuovo tour, uno spettacolo costruito come un’opera in più atti, tra musica elettronica, richiami classici e momenti teatrali.

L’inizio era stato potente, con brani che mescolano sacro e contemporaneo, fino a momenti più intimi e suggestivi. Tra questi, anche una canzone cantata in italiano, ispirata alla tradizione lirica, che aveva già conquistato il pubblico.

Ma tutto si è fermato troppo presto.

Cosa sarebbe successo dopo: il finale mai visto

Chi conosce il tour sa che lo spettacolo è pensato come un percorso simbolico, tra trasformazione e rinascita.

Tra le sequenze più attese c’era una scena in cui Rosalía sarebbe apparsa come una figura museale, quasi una “Monna Lisa” contemporanea, e un finale costruito come una vera e propria rinascita artistica.

Un viaggio visivo e musicale che a Milano non ha potuto compiersi.

Il rapporto con il pubblico: applausi invece delle polemiche

Nonostante la delusione, il pubblico ha reagito con rispetto. Nessuna contestazione, solo applausi e comprensione.

Un segnale forte del legame tra Rosalía e i suoi fan, che hanno scelto di sostenere l’artista anche nel momento di difficoltà.

Come sta oggi Rosalía?

Le condizioni sono in miglioramento. L’artista ha voluto rassicurare direttamente i fan, mostrando di essere già in ripresa.

Resta ora da capire se e quando il concerto potrà essere recuperato.

Ma una cosa è certa: Milano non dimenticherà questa serata, sospesa tra grande musica e fragilità umana.