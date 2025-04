Shaila Gatta dopo il Grande Fratello: ‘Per Lorenzo c’era prima il gioco’, poi svela se l’ha risentito

Shaila Gatta è tornata sulla fine della relazione con Lorenzo Spolverato

Shaila Gatta parla della rottura con Lorenza Spolverato sul settimanale Chi

Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia e concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha finalmente rotto il silenzio sulla fine della sua relazione con Lorenzo Spolverato. La coppia, protagonista di una storia d’amore intensa e spesso turbolenta, ha visto la propria relazione giungere al capolinea proprio dopo la fine del reality.

In un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale “Chi”, Shaila ha raccontato cosa l’ha spinta a chiudere definitivamente con Lorenzo. “La reazione che ho avuto durante la finale è dovuta al fatto che persone manipolatorie, che non sanno ascoltarti ma prendono informazioni per usarle a proprio vantaggio, mi hanno spinta a dire: ‘Dato che qui è nata, finisce qui'” – ha dichiarato con amarezza.

Un amore tossico e la consapevolezza di dire basta

L’ex ballerina ha poi definito la relazione con Lorenzo un “amore tossico”: “Lui mi portava all’esasperazione. Mi sentivo sempre messa in discussione, piena di sensi di colpa. Ho subito incomprensioni, silenzi, ho chiesto troppe volte scusa e dimenticato il mio valore. Il nostro è stato un amore tossico”.

Shaila ha evidenziato la sua vulnerabilità e la bassa autostima, elementi che l’hanno resa bersaglio facile di una relazione sbilanciata: “Lorenzo è una persona insicura, vittima anche lui di se stesso. Per lui, prima di me, c’era il gioco. Non l’ho mai più sentito dopo la finale”.

Lo sfogo di Shaila Gatta sui social dopo il GF

Dopo la fine del programma, Shaila è intervenuta anche sui social per chiarire ulteriormente la sua posizione e per rispondere agli attacchi ricevuti da alcuni utenti. In particolare, ha pubblicato una foto della bilancia che segna 51 chili (all’inizio del reality ne pesava 55), accompagnata da uno sfogo:

“Non ho perso solo chili. Ho perso pezzi di me. A volte le parole fanno più male di quanto si possa immaginare. Non sapete cosa c’è dietro a un corpo che cambia, a una scelta, a un silenzio, a un sorriso forzato. Vi prego, andate piano. Con le parole, con i giudizi…”.

Parole che hanno commosso e fatto riflettere tanti follower, sottolineando l’importanza di non giudicare superficialmente chi sta affrontando un momento di vulnerabilità.

L’esperienza al Grande Fratello: una lezione di vita

Nonostante l’amarezza per come si è conclusa la sua esperienza al Grande Fratello, Shaila ha riconosciuto il valore dell’avventura vissuta: “Mi sarei potuta vivere con più spensieratezza un’esperienza bellissima. In ogni caso, ho ricevuto una grande lezione”.

L’esperienza nel reality, infatti, ha permesso a Shaila di prendere consapevolezza dei propri limiti e di mettersi al primo posto, scegliendo di allontanarsi da una relazione che non la faceva sentire amata e rispettata.

Shaila Gatta oggi: rinascita personale e professionale

Ora Shaila Gatta si sta concentrando su se stessa e sul suo futuro, sia personale che professionale. Nonostante la delusione amorosa, l’ex velina ha dimostrato grande forza e determinazione, trasformando il dolore in un’occasione di crescita.

Sui social continua a condividere momenti della sua quotidianità, lanciando messaggi positivi e motivazionali a tutti coloro che, come lei, hanno attraversato relazioni difficili. La sua testimonianza è diventata un punto di riferimento per molti, soprattutto giovani donne.