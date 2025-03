Shaila Gatta in crisi dopo l’eliminazione al Grande Fratello, ipotesi lettera e confronto: ‘Lascerà Lorenzo’

Shaila Gatta in crisi, i dubbi Lorenzo Spolverato

Shaila Gatta destabilizzata per le critiche ricevute

Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello, Shaila Gatta sembra attraversare un momento di profonda crisi, non solo personale ma anche sentimentale. Le critiche lette sui social dopo l’uscita dal reality avrebbero destabilizzato l’ex velina, portandola a riflettere sulla sua relazione con Lorenzo Spolverato.

Segnale tangibile del momento difficile è il fatto che Shaila abbia smesso di seguire il fidanzato su Instagram, un gesto che ha immediatamente fatto rumore tra i fan e gli appassionati di gossip.

I dubbi su Spolverato, Deianira: ‘Si è sentita con la mamma di Lorenzo’

Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, esperto di gossip, Shaila Gatta starebbe vivendo un periodo di incertezze riguardo ai suoi sentimenti per Lorenzo. Si vocifera che la ballerina abbia manifestato l’intenzione di inviare una lettera al fidanzato prima del confronto diretto previsto durante la finale del Grande Fratello. Venza ha dichiarato: “Shaila ha chiesto di poter far recapitare una lettera a Lorenzo! Una persona molto vicina mi fa sapere che, uscita dal programma, è un po’ in crisi con i sentimenti verso Lollo, influenzata anche da persone a lei care! Lunedì dovrebbe esserci un confronto!”

Ad alimentare ulteriormente le speculazioni è intervenuta Deianira Marzano, che ha confermato il momento delicato della ballerina: “Confermo che Shaila è in un momento di forte crisi. Spero davvero che tutto possa tornare alla normalità, soprattutto con Lorenzo. Oggi più che mai lei ha preso consapevolezza di tante cose che non hanno funzionato e, purtroppo, non l’hanno nemmeno tutelata. Comunque si è sentita con la mamma di Lorenzo, hanno parlato a lungo e i rapporti tra loro sono più che amorevoli.”

Biagio D’Anelli: ‘Lo lascerà durante la finale del Grande Fratello’

L’ex gieffino Biagio D’Anelli, opinionista attivissimo sui social, ha rincarato la dose, sostenendo di aver parlato con una persona vicina alla napoletana: “Shaila mollerà Lorenzo durante la finale del Grande Fratello. Galeotta fu quella telefonata. Perché devo essere sempre io il guastafeste? Però devo dire quello che so. Quanto mi piace questa parola, guastafeste! Signori miei, Shaila non vuole stare più con Lorenzo. Tutti quanti direte, ‘vabbè, si lasciano e si prendono da mesi non è una novità’. No! Il gioco è finito! Una telefonata fatta ieri da Shaila a una persona molto vicina a lei, che di riflesso è anche amico mio… lei ha dichiarato palesemente, ‘mi devo togliere dalle scatole Lorenzo una volta per tutte, ma non so come fare, lo devo far sparire dalla mia vita, non lo voglio più vicino a me’.”

A completare il quadro già complesso è intervenuta anche la giornalista Grazia Sambruna, che tramite il suo profilo X ha lasciato intendere che la situazione sia ancora più intricata di quanto sembri. Non resta che attendere la finale del Grande Fratello per capire se la crisi tra Shaila e Lorenzo troverà una soluzione o se, al contrario, segnerà la fine definitiva della loro relazione.