SheyTheGay morta a 26 anni: choc nella community cosplay e Twitch per la scomparsa della star LGBTQIA

Pubblicato: 5 Gen, 2026 - ore: 21:56
Una scomparsa improvvisa che sconvolge la community

La community cosplay, il mondo dei creator digitali e quello dei contenuti per adulti sono sotto shock per la morte improvvisa di SheyTheGay, avvenuta il 25 dicembre. La giovane cosplayer, streamer su Twitch e creatrice di contenuti LGBTQIA, aveva appena 26 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia attraverso un post pubblicato sui suoi profili social ufficiali, scatenando un’ondata di commozione e incredulità.

La nomination agli AVN Awards e una carriera in ascesa

SheyTheGay era una figura in forte crescita nel panorama internazionale del cosplay. Di recente aveva ricevuto una nomination come Cosplayer preferita ai Fan Awards degli AVN Awards 2026, i cui vincitori saranno annunciati nelle prossime settimane durante l’AVN Expo di Las Vegas. Un riconoscimento che certificava l’impatto e l’affetto della sua community, costruita con costanza tra convention, social network e piattaforme streaming.

Il ricordo dei colleghi: “Una stella scomparsa troppo presto”

Tra i primi messaggi pubblici di cordoglio spicca quello della star del cinema per adulti Gigi Sweets, che ha parlato a nome di numerosi creator, tra cui Ahqua Marine, Ronnie Bunni Black e Pomma.
«Shey lascia dietro di sé un’eredità di creatività e comunità. Una stella nel nostro cielo scomparsa troppo presto – ha dichiarato –. Amava la fotografia, il disegno e i videogiochi. Amava viaggiare e stare con i suoi amici. Mancherà immensamente a tutti noi».

Le origini e la passione per l’arte visiva

Originaria di Little Falls, nello Stato di New York, Shey – all’anagrafe Shana – aveva studiato media, comunicazione e fotografia presso il Monroe Community College. La sua formazione artistica traspariva in ogni progetto: dai cosplay curati nei minimi dettagli alle fotografie condivise sui social, fino ai vlog pubblicati su YouTube.

L’annuncio sui social e il dolore dei fan

Il post più recente pubblicato su Instagram ha annunciato ufficialmente la sua scomparsa:
«Con il cuore pesante devo informarvi che la scorsa settimana Shey è mancata. Era divertente, talentuosa, gentile e condivideva amore con il mondo. La vita non sarà la stessa senza di lei».
Il messaggio, accompagnato da una galleria di foto in costume e da immagini dei suoi amati gatti, ha raccolto centinaia di commenti di affetto.

I messaggi più toccanti: “Una luce di positività”

Numerosi follower e colleghi hanno voluto ricordarla pubblicamente.
«Sono grata di aver conosciuto una persona così meravigliosa e carismatica, una luce di positività in questo mondo», ha scritto l’utente @waifu.rachel.
«Le persone migliori se ne vanno sempre troppo presto. Eri un’icona e una delle anime più gentili della community», ha aggiunto @yo_itz_nate.

Anche la cosplayer Pomma Granate ha affidato il suo dolore a un lungo post su Facebook: «Abbiamo perso un angelo incredibile. Voglio che la community faccia tutto il possibile per onorarla come merita».

