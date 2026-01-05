Emma dice no a Stefano De Martino: salta la reunion ad Affari Tuoi nello speciale Lotteria Italia

Emma Marrone e Stefano De Martino

Colpo di scena alla vigilia dello speciale Rai

Alla vigilia della puntata-evento di Affari Tuoi dedicata alla Lotteria Italia, arriva un colpo di scena destinato a far discutere. Emma Marrone non sarà ospite dello speciale in onda su Rai 1 il 6 gennaio, nonostante l’invito diretto del conduttore Stefano De Martino. A rivelarlo è Giuseppe Candela sulle pagine del magazine Chi, con una frase tanto semplice quanto dirompente: «Emma ha declinato l’invito».

Nessuna polemica pubblica, nessuna spiegazione ufficiale. Solo un rifiuto garbato, comunicato con discrezione, che però modifica una delle reunion più attese dal pubblico televisivo.

Un “no” silenzioso che fa rumore

Il rifiuto di Emma non è passato inosservato. La cantante è una delle artiste italiane più amate e seguite, protagonista delle classifiche con il nuovo singolo “L’amore non mi basta”, e la sua presenza avrebbe rappresentato uno dei momenti più forti dello speciale dell’Epifania.

Secondo quanto trapela, non ci sarebbero motivazioni personali o tensioni alla base della scelta. Nessun attrito con De Martino, nessun veto incrociato. Solo una decisione professionale che, tuttavia, alimenta inevitabilmente le ipotesi e il dibattito social.

Stefano ed Emma: da ex amatissimi ad amici veri

Il pubblico non ha mai smesso di essere affezionato alla coppia formata da Stefano De Martino ed Emma Marrone, nata negli studi di Amici di Maria De Filippi quando entrambi erano poco più che maggiorenni. Una storia intensa, travolgente, poi finita nel modo più rumoroso possibile, con un’esposizione mediatica che Emma ha più volte definito dolorosa.

Negli anni, però, i due hanno ricostruito un rapporto sereno. Lo hanno dimostrato anche recentemente, quando Emma è stata ospite di Stasera tutto è possibile, il programma di De Martino, regalando al pubblico un faccia a faccia ironico e disteso, molto apprezzato.

Proprio per questo, la loro possibile reunion ad Affari Tuoi aveva acceso la curiosità degli spettatori.

Affari Tuoi senza Emma, ma con un cast stellare

Nonostante l’assenza di Emma Marrone, lo speciale dell’Epifania si preannuncia ricchissimo. Secondo Il Fatto Quotidiano, Stefano De Martino accoglierà in studio un parterre di ospiti vip tra i più amati dal pubblico Rai.

Tra i nomi confermati figurano Nino Frassica, Francesca Chillemi, Claudia Gerini, Brenda Lodigiani, Giovanni Esposito, Vincenzo De Lucia, oltre ai cantanti Noemi e Rocco Hunt. Immancabili anche Francesco Paolantoni e Herbert Ballerina, colonne comiche dell’universo di De Martino.

Completano il cast Nicola Savino, in arrivo con la nuova edizione di Tali e Quali, e l’astrologo Simon & The Stars, pronto a svelare in anteprima le previsioni per il 2026.

Il retroscena: Emma e Stefano insieme, ma altrove

Un dettaglio interessante emerge dalle indiscrezioni di Candela: Emma Marrone e Stefano De Martino saranno entrambi ospiti della nuova edizione di C’è Posta per Te, in partenza il 10 gennaio. Segno che il rifiuto non è legato a una distanza personale, ma piuttosto a una precisa gestione delle apparizioni televisive.

Emma, del resto, ha sempre difeso con forza il proprio percorso artistico, cercando di separare la musica dalla narrazione sentimentale che per anni ha accompagnato la sua carriera.