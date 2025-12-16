Alfonso Signorini in tv a Dentro la notizia dopo l’affondo di Corona: presenta il libro, silenzio sul GF Vip

Alfonso Signorini ha presentato il suo nuovo libro a Dentro la notizia

Nessuna replica a Fabrizio Corona dopo le pesanti esternazioni a Falsissimo

A distanza di poche ore dal polverone mediatico sollevato da Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo, Alfonso Signorini è tornato sotto i riflettori televisivi. Il direttore editoriale di Chi e conduttore del Grande Fratello Vip è stato ospite di Dentro la notizia, nella puntata del 16 dicembre in onda su Canale 5 e condotta da Gianluigi Nuzzi, ufficialmente per presentare il suo nuovo libro Amami quanto io t’amo.

Un’apparizione attesa, soprattutto perché arrivata nel pieno delle polemiche innescate dalle accuse di Corona sui presunti criteri di selezione dei concorrenti del reality più discusso della tv. E invece, proprio su quel fronte, è calato il silenzio.

Dopo il podcast di Corona, tutti aspettavano una risposta

Nel suo ultimo intervento pubblico, Fabrizio Corona ha lanciato accuse pesantissime contro Signorini, parlando di dinamiche opache e messaggi privati nella scelta dei “vipponi” del GF Vip. Dichiarazioni che hanno infiammato i social e acceso un dibattito feroce tra sostenitori e detrattori del conduttore.

Per questo, l’ospitata a Dentro la notizia sembrava l’occasione perfetta per una replica. Ma la risposta non è mai arrivata. Nessun riferimento diretto, nessuna smentita, nessuna contro-accusa.

La battuta sulla polemica degli addobbi natalizi

Stuzzicato su un episodio di cronaca legato a uno scontro condominiale per gli addobbi natalizi a Senigallia, Signorini ha risposto con ironia:

“Non sono un campionario di bellezza queste palle e soprattutto ci sarebbe la regola che vieta qualcosa che non rispetta il decoro della facciata del palazzo. Però onestamente è Natale, poi l’Epifania tutte le palle porta via. Godetevi il Natale”.

Durante la trasmissione, Signorini è stato invece chiamato a commentare la delicata querelle giudiziaria sull’eredità di Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh scomparso nel 2020.

Con toni misurati, ha dichiarato:

“Le questioni ereditarie sono molto complicate, non ho gli strumenti per entrarci. Questa ragazza ha subito i tempi lunghi della giustizia, avrà sofferto come un cane. Ha raggiunto un obiettivo psicologico ed è giusto che ora se lo goda”.

Un intervento che ha mostrato il volto più riflessivo e empatico del conduttore, lontano dalle dinamiche incendiarie del gossip televisivo.

Il libro e il racconto di uno spaccato bigotto d’Italia

In chiusura di puntata, Signorini ha presentato il suo ultimo lavoro editoriale, Amami quanto io t’amo. Un romanzo che attraversa cinquant’anni di storia italiana, dalla fine degli anni Cinquanta al 2010, ambientato in una Treviso descritta come “bigotta” e resistente al cambiamento.

“È il racconto di un amore che spiazza, che fatica a essere accettato dai protagonisti e dalle famiglie”.