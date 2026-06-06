«Mi metteva le valigie fuori casa»: Simona Ventura svela il retroscena choc su Belén e Borriello

Simona Ventura con Belen Rodriguez

La conduttrice rompe il silenzio e racconta gli esordi della showgirl argentina

Simona Ventura ha deciso di raccontare una storia che conosce da vicino e che, a suo dire, nessun altro avrebbe potuto narrare con la stessa precisione. Lo ha fatto attraverso una lunga newsletter dedicata a Belén Rodriguez, ripercorrendo alcuni momenti chiave della carriera della showgirl argentina e svelando particolari poco noti del suo arrivo in Italia.

Tra i passaggi che stanno facendo maggiormente discutere emerge il racconto di una giovane Belén ancora lontana dal successo televisivo, alle prese con problemi burocratici e con una situazione sentimentale tutt’altro che serena.

Il primo incontro e il problema del permesso di soggiorno

Secondo quanto raccontato da Ventura, il primo incontro con Belén risale al 2005 durante i provini di “Quelli che il calcio”.

La conduttrice rimase immediatamente colpita dal suo carisma, dalla spontaneità e dalla capacità di conquistare il pubblico già al primo impatto. Nonostante l’entusiasmo, però, emerse subito un ostacolo importante: la modella argentina non disponeva ancora del permesso di soggiorno necessario per lavorare regolarmente in Italia.

Un dettaglio che, secondo Ventura, bloccò temporaneamente un’opportunità che sembrava già scritta.

La confessione su Marco Borriello che cambiò tutto

Il passaggio più sorprendente del racconto riguarda il successivo incontro tra le due.

Ventura ricorda di aver chiesto a Belén perché desiderasse partecipare all’Isola dei Famosi, aspettandosi una risposta legata alla carriera televisiva. La replica, invece, la colpì profondamente.

La showgirl avrebbe spiegato di voler raggiungere una propria indipendenza economica e abitativa, raccontando una situazione personale difficile. Secondo il ricordo della conduttrice, Belén le confidò di non sentirsi stabile nella relazione che stava vivendo all’epoca con Marco Borriello e di desiderare una casa tutta sua.

Quelle parole convinsero definitivamente Ventura a puntare su di lei.

L’Isola dei Famosi e l’inizio del successo

Dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno, Belén prese parte al reality che cambiò radicalmente la sua vita professionale.

L’Isola dei Famosi rappresentò il trampolino di lancio verso una carriera che negli anni l’avrebbe trasformata in uno dei volti più popolari della televisione italiana.

Ventura rivendica con orgoglio il ruolo avuto in quella fase, ricordando di aver creduto nelle potenzialità della futura showgirl quando ancora nessuno immaginava il percorso che l’avrebbe portata al successo.

Le parole sul momento difficile di Belén

Nella parte finale della newsletter, la conduttrice affronta anche il presente e le difficoltà vissute recentemente da Rodriguez.

Ventura parla di una donna che per anni ha sostenuto enormi pressioni professionali e personali, aggravate dall’esposizione continua sui social network e dal giudizio costante dell’opinione pubblica.

Secondo la presentatrice, il peso della popolarità e delle critiche ricevute nel tempo avrebbe contribuito ad alimentare momenti particolarmente complessi nella vita della showgirl.

Il messaggio conclusivo è però carico di affetto e speranza: Ventura si dice convinta che Belén possa lasciarsi alle spalle il periodo più difficile e tornare a guardare al futuro con maggiore serenità.

Un attestato di stima che arriva da una delle persone che hanno assistito più da vicino alla nascita della sua carriera televisiva.