Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

«Mi metteva le valigie fuori casa»: Simona Ventura svela il retroscena choc su Belén e Borriello

DiGiuseppe D'Alto

Pubblicato: 6 Giu, 2026 - ore: 17:06 #Belen Rodriguez, #Simona Ventura
Simona Ventura con Belen RodriguezSimona Ventura con Belen Rodriguez

La conduttrice rompe il silenzio e racconta gli esordi della showgirl argentina

Simona Ventura ha deciso di raccontare una storia che conosce da vicino e che, a suo dire, nessun altro avrebbe potuto narrare con la stessa precisione. Lo ha fatto attraverso una lunga newsletter dedicata a Belén Rodriguez, ripercorrendo alcuni momenti chiave della carriera della showgirl argentina e svelando particolari poco noti del suo arrivo in Italia.

Tra i passaggi che stanno facendo maggiormente discutere emerge il racconto di una giovane Belén ancora lontana dal successo televisivo, alle prese con problemi burocratici e con una situazione sentimentale tutt’altro che serena.

Il primo incontro e il problema del permesso di soggiorno

Secondo quanto raccontato da Ventura, il primo incontro con Belén risale al 2005 durante i provini di “Quelli che il calcio”.

La conduttrice rimase immediatamente colpita dal suo carisma, dalla spontaneità e dalla capacità di conquistare il pubblico già al primo impatto. Nonostante l’entusiasmo, però, emerse subito un ostacolo importante: la modella argentina non disponeva ancora del permesso di soggiorno necessario per lavorare regolarmente in Italia.

Un dettaglio che, secondo Ventura, bloccò temporaneamente un’opportunità che sembrava già scritta.

La confessione su Marco Borriello che cambiò tutto

Il passaggio più sorprendente del racconto riguarda il successivo incontro tra le due.

Ventura ricorda di aver chiesto a Belén perché desiderasse partecipare all’Isola dei Famosi, aspettandosi una risposta legata alla carriera televisiva. La replica, invece, la colpì profondamente.

La showgirl avrebbe spiegato di voler raggiungere una propria indipendenza economica e abitativa, raccontando una situazione personale difficile. Secondo il ricordo della conduttrice, Belén le confidò di non sentirsi stabile nella relazione che stava vivendo all’epoca con Marco Borriello e di desiderare una casa tutta sua.

Quelle parole convinsero definitivamente Ventura a puntare su di lei.

L’Isola dei Famosi e l’inizio del successo

Dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno, Belén prese parte al reality che cambiò radicalmente la sua vita professionale.

L’Isola dei Famosi rappresentò il trampolino di lancio verso una carriera che negli anni l’avrebbe trasformata in uno dei volti più popolari della televisione italiana.

Ventura rivendica con orgoglio il ruolo avuto in quella fase, ricordando di aver creduto nelle potenzialità della futura showgirl quando ancora nessuno immaginava il percorso che l’avrebbe portata al successo.

Le parole sul momento difficile di Belén

Nella parte finale della newsletter, la conduttrice affronta anche il presente e le difficoltà vissute recentemente da Rodriguez.

Ventura parla di una donna che per anni ha sostenuto enormi pressioni professionali e personali, aggravate dall’esposizione continua sui social network e dal giudizio costante dell’opinione pubblica.

Secondo la presentatrice, il peso della popolarità e delle critiche ricevute nel tempo avrebbe contribuito ad alimentare momenti particolarmente complessi nella vita della showgirl.

Il messaggio conclusivo è però carico di affetto e speranza: Ventura si dice convinta che Belén possa lasciarsi alle spalle il periodo più difficile e tornare a guardare al futuro con maggiore serenità.

Un attestato di stima che arriva da una delle persone che hanno assistito più da vicino alla nascita della sua carriera televisiva.

Di Giuseppe D'Alto

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Gossip e TV

Roberta Bruzzone al contrattacco: dopo Infante spunta anche Sottile, esplode il caso in Rai

Giu 5, 2026 Redazione
Gossip e TV

Amadeus torna in Rai dopo due anni: il duetto con Fiorello che alimenta le voci sul futuro e il retroscena su Annalisa

Giu 4, 2026 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Isola dei Famosi 2026, spuntano quattro nuovi nomi: da Luca Onestini a Eva Grimaldi, il cast prende forma

Giu 4, 2026 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

«Mi metteva le valigie fuori casa»: Simona Ventura svela il retroscena choc su Belén e Borriello

Attualità

Incidente a Brescello, 19enne travolto e ucciso in bici: Giovanni stava andando a un festival con un amico

Attualità

Uccise il padre per difendere la madre, l’Appello ‘cancella’ la condanna di Makka a 9 anni e riconosce la legittima difesa

Attualità

Garlasco, lo sfogo di Marco Poggi dopo 19 anni: ‘Accusato anche io, è stato devastante’

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© Notizie Audaci. All Rights Reserved.