Nozze Dua Lipa, il Telegraph cambia il titolo dopo la bufera: «Ex covo della mafia», Schifani: «Prendano le distanze»

Polemiche per un titolo sulle nozze di Dua Lipa

Il quotidiano britannico corregge l’articolo sulle nozze di Dua Lipa e Callum Turner tra Palermo e Bagheria

Le nozze da sogno di Dua Lipa e Callum Turner tra Palermo e Bagheria si trasformano in un caso internazionale. Al centro della polemica c’è un articolo pubblicato dal quotidiano britannico The Telegraph, che aveva definito uno dei luoghi scelti per i festeggiamenti come un “covo della mafia siciliana”, scatenando una durissima reazione da parte delle istituzioni dell’Isola.

Nelle ultime ore la testata inglese ha corretto il titolo, aggiungendo la parola “ex” e trasformandolo in “ex covo della mafia”. Una modifica che però non è bastata a spegnere le polemiche.

Il Telegraph corregge il titolo dopo le proteste

La vicenda è esplosa quando il quotidiano britannico ha pubblicato un reportage dedicato al matrimonio della popstar e dell’attore inglese, associando la Sicilia e una delle location scelte per i festeggiamenti a un’immagine legata alla criminalità organizzata.

Dopo le proteste arrivate da più parti, il giornale ha aggiornato il titolo dell’articolo.

Una correzione che il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani considera un primo passo, ma non una soluzione definitiva.

“Prendo atto che il Telegraph ha modificato il proprio titolo. Si tratta di una correzione doverosa che conferma come le critiche mosse dalla Sicilia fossero fondate”, ha dichiarato il governatore.

Schifani: «Il danno d’immagine è stato enorme»

Per il presidente della Regione, la semplice modifica non cancella quanto accaduto.

Secondo Schifani, l’articolo avrebbe contribuito ancora una volta ad associare la Sicilia a stereotipi superati, ignorando decenni di lotta alla criminalità organizzata e il percorso di crescita civile, culturale ed economica compiuto dall’Isola.

Il governatore ha quindi rilanciato una richiesta precisa: scuse ufficiali ai siciliani.

“Il rispetto della verità dei fatti e della dignità di una comunità non può essere considerato un semplice dettaglio editoriale”, ha sottolineato.

Anche il sindaco Lagalla attacca il quotidiano britannico

Sulla stessa linea il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che ha definito la correzione “un atto dovuto”, ma insufficiente rispetto al danno arrecato all’immagine della città.

Lagalla ha ricordato il lungo percorso compiuto da Palermo nella lotta alla mafia, evidenziando il sacrificio di magistrati, forze dell’ordine, giornalisti e cittadini che hanno contribuito al riscatto del territorio.

“Nel 2026 è surreale dover ancora combattere contro cliché che appartengono più all’immaginario di chi li utilizza che alla realtà”, ha dichiarato il primo cittadino.

Le nozze blindate tra Palermo e Bagheria

Nel frattempo proseguono i festeggiamenti per il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner, che hanno attirato in Sicilia numerose celebrità internazionali.

Dopo gli eventi organizzati nel centro storico di Palermo, la coppia si è spostata a Villa Valguarnera, a Bagheria, per una nuova giornata di celebrazioni.

Tra gli ospiti segnalati figurano nomi di primo piano dello spettacolo e della musica internazionale, da Donatella Versace a Mark Ronson, passando per Charli XCX e altri volti noti del jet set mondiale.

Una scelta che, secondo le istituzioni siciliane, rappresenta la migliore risposta a chi continua a raccontare l’Isola attraverso vecchi stereotipi invece che attraverso la sua realtà contemporanea.