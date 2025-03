Simona Ventura torna a L’Isola dei Famosi: il ruolo inedito e la decisione sul doppio opinionista

Simona Ventura opinionista de L'Isola dei Famosi

Simona Ventura torna a L’Isola dei Famosi, ma questa volta con un ruolo inedito. Dopo aver condotto il reality per anni e averlo persino vissuto in prima persona come naufraga, SuperSimo si prepara a vestire i panni di opinionista nella nuova edizione in partenza a maggio.

L’indiscrezione, che circolava da settimane, ha trovato conferma nelle dichiarazioni di Alfonso Signorini durante il suo morning show digitale Boom. Un ritorno che fa felici i nostalgici e che si allinea alla volontà di Mediaset di riportare il reality alle sue radici: meno comfort, più avventura e dinamiche autentiche tra i concorrenti.

Il nuovo ruolo di Simona Ventura all’Isola dei Famosi

Dopo il forfait alla conduzione de L’Ignoto su Rai 2, che vedrà al timone Elettra Lamborghini, Simona Ventura si prepara a tornare sotto i riflettori di Mediaset. Secondo le parole di Signorini, la conduttrice sarà l’opinionista principale dell’Isola, affiancando Veronica Gentili, scelta per guidare il programma dopo l’addio di Ilary Blasi. Sarà opinionista unica. Al suo fianco non ci sarà Vladimir Luxuria, conduttrice della scorsa edizione, che potrebbe approdare a The Couple, condotto da Ilary Blasi.

“Ci sarà lei in coppia con Veronica Gentili. È un bel ritorno” – ha dichiarato il conduttore del Grande Fratello. Ventura, dunque, aggiunge un nuovo tassello alla sua lunga carriera televisiva, portando la sua esperienza e il suo stile diretto in uno dei reality che più l’hanno vista protagonista.

L’Isola 2025: un ritorno alle origini

L’Isola dei Famosi 2025 promette di riscoprire la sua essenza più pura. La nuova edizione punta su una formula più dura e avventurosa, in cui i naufraghi dovranno contare solo sulle proprie capacità per sopravvivere. Mediaset ha dichiarato di voler riportare il format alla sua dimensione originale, eliminando le scorciatoie e rendendo la competizione più autentica.

Con un volto storico come Simona Ventura nel cast, l’obiettivo è chiaro: riconquistare l’attenzione del pubblico e restituire al programma il fascino che ha avuto nelle sue edizioni più iconiche. Resta da vedere chi saranno i concorrenti pronti a raccogliere la sfida.