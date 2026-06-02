Ex ballerino di Amici arrestato a Roma: minacce in ospedale e caos al Pronto Soccorso

Simone Benedetti

Simone Benedetti avrebbe aggredito infermieri e poliziotti intervenuti sul posto: notte di tensione all’Aurelia Hospital.

Doveva essere un normale accesso al Pronto Soccorso dopo un incidente stradale, ma la situazione sarebbe rapidamente degenerata fino all’arresto. Protagonista della vicenda è Simone Benedetti, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, accusato di aver minacciato il personale sanitario e di essersi scagliato contro gli agenti di Polizia intervenuti all’Aurelia Hospital di Roma.

La vicenda, avvenuta tra il 1° e il 2 giugno, ha attirato l’attenzione anche per il passato televisivo del giovane, diventato noto al grande pubblico grazie alla partecipazione alla terza edizione del celebre talent show di Canale 5.

Secondo quanto emerso finora, l’ex ballerino sarebbe stato trasportato in ospedale dopo essere stato investito da un’auto. Una volta arrivato al Pronto Soccorso, però, il suo comportamento avrebbe provocato momenti di forte tensione all’interno della struttura sanitaria.

La sigaretta in sala d’attesa e le minacce al personale sanitario

Stando alla ricostruzione riportata dagli investigatori, Simone Benedetti avrebbe acceso una sigaretta direttamente nella sala d’attesa del reparto.

Richiamato dagli operatori sanitari sul divieto di fumare all’interno dell’ospedale, avrebbe reagito con aggressività.

Secondo le accuse, il ballerino avrebbe iniziato a insultare e minacciare il personale, arrivando anche a lanciare un casco e uno skateboard contro un’infermiera.

Le testimonianze raccolte parlano di frasi particolarmente pesanti rivolte agli operatori presenti, tanto da spingere la direzione sanitaria a richiedere immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine.

L’episodio riaccende l’attenzione sul crescente numero di aggressioni ai danni di medici e infermieri, un fenomeno che negli ultimi anni ha assunto dimensioni sempre più preoccupanti nei Pronto Soccorso italiani.

L’arrivo della polizia e il tentativo di fuga

L’intervento degli agenti non avrebbe riportato immediatamente la calma.

Secondo quanto ricostruito, Benedetti avrebbe mantenuto un atteggiamento aggressivo anche nei confronti dei poliziotti, opponendo resistenza durante le operazioni di identificazione.

A quel punto la situazione sarebbe ulteriormente degenerata.

L’ex concorrente di Amici avrebbe tentato di allontanarsi dalla struttura sanitaria, cercando una fuga verso l’esterno dell’ospedale.

La corsa sarebbe terminata nel piazzale dell’Aurelia Hospital, dove avrebbe urtato una vettura di servizio della Polizia. Gli agenti sarebbero quindi riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo.

La versione dell’ex ballerino e la decisione del giudice

Portato davanti al giudice per la direttissima, Simone Benedetti è accusato di resistenza e violenza privata aggravata.

Assistito dal proprio legale, ha fornito una versione differente rispetto a quella contenuta negli atti dell’accusa.

L’ex ballerino sostiene infatti di aver subito un trattamento eccessivamente duro durante il fermo, dichiarando di essere stato immobilizzato con modalità che ritiene ingiustificate.

Sarà ora il procedimento giudiziario a chiarire ogni aspetto della vicenda e a verificare le rispettive versioni dei fatti.

Nel frattempo il giudice ha convalidato l’arresto disponendo nei suoi confronti l’obbligo di dimora a Roma, misura che gli impedisce di lasciare la Capitale in attesa degli sviluppi processuali.

Chi è Simone Benedetti

Il nome di Simone Benedetti è noto soprattutto agli appassionati di Amici di Maria De Filippi.

Il ballerino partecipò alla terza edizione del programma, conquistando popolarità grazie alle sue esibizioni e costruendosi negli anni una discreta notorietà nel mondo dello spettacolo.

L’arresto e le accuse contestate stanno ora riportando il suo nome al centro dell’attenzione mediatica.

Resta comunque fondamentale ricordare che la vicenda è ancora nelle sue fasi preliminari e che sarà l’iter giudiziario a stabilire eventuali responsabilità definitive.

Aggressioni negli ospedali, un fenomeno sempre più preoccupante

Al di là della notorietà del protagonista, l’episodio riporta sotto i riflettori il tema della sicurezza nelle strutture sanitarie.

Negli ultimi anni medici, infermieri e operatori del soccorso hanno più volte denunciato un aumento delle aggressioni verbali e fisiche nei loro confronti, soprattutto nei reparti di emergenza.

Un fenomeno che continua a generare allarme e che spinge istituzioni e sindacati a chiedere misure sempre più severe per garantire la tutela del personale sanitario.