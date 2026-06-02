Ernesto Passaro e la Stories pubblicata su Ig

Momenti di paura per l’ex corteggiatore scelto da Cristiana Anania, una foto dal pronto soccorso ha allarmato i fan, poi il chiarimento sulle sue condizioni

Ore di apprensione per Ernesto Passaro, volto noto al pubblico di Uomini e Donne, che nelle scorse ore ha preoccupato migliaia di follower dopo aver pubblicato una foto direttamente dal pronto soccorso.

Lo scatto, accompagnato da una frase misteriosa e inquietante, ha immediatamente acceso l’allarme tra i fan dell’ex corteggiatore napoletano, protagonista dell’ultima stagione del dating show di Maria De Filippi.

«Alla fine ci avete provato», aveva scritto Ernesto, senza aggiungere ulteriori dettagli su quanto accaduto.

Parole che hanno scatenato decine di ipotesi e alimentato la preoccupazione degli utenti, soprattutto considerando il periodo già particolarmente delicato vissuto dall’ex protagonista televisivo dopo la fine della relazione con Cristiana Anania.

Solo successivamente è arrivata la spiegazione che ha chiarito l’origine del ricovero.

Cosa è successo a Ernesto Passaro

Dopo le numerose richieste ricevute dai follower, Ernesto ha deciso di raccontare cosa era realmente accaduto.

L’ex corteggiatore ha spiegato di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale che lo ha costretto a recarsi in ospedale per accertamenti e cure.

Attraverso un messaggio pubblicato sui social ha voluto ringraziare tutte le persone che gli hanno scritto nelle ore successive alla diffusione della notizia.

«Questa mattina ho avuto un incidente e sono stato in ospedale, ma leggere le vostre parole mi ha dato forza e conforto», ha raccontato ai suoi sostenitori.

Un messaggio che ha immediatamente rassicurato il pubblico sulle sue condizioni, anche se lo spavento è stato notevole.

Cristiana ed Ernesto a Verissimo dopo la scelta a Uomini e Donne

Le dimissioni e il ritorno a casa

Fortunatamente l’incidente non ha avuto conseguenze particolarmente gravi.

Dopo i controlli medici e le cure necessarie, Ernesto Passaro è stato dimesso e ha potuto lasciare la struttura ospedaliera.

A comunicarlo è stato lui stesso con un nuovo aggiornamento condiviso sui social.

L’ex volto di Uomini e Donne ha spiegato di essere finalmente in viaggio verso casa, pur ammettendo di non essere ancora nelle condizioni fisiche migliori.

«Oggi si rientra a casa. Non volevo rientrare in queste condizioni, ma passerà anche questa», ha scritto.

Parole che lasciano intendere la presenza di qualche postumo legato all’incidente, ma che allo stesso tempo confermano come la situazione sia sotto controllo.

Dalla scelta di Cristiana Anania alla rottura che ha fatto discutere

Negli ultimi mesi Ernesto Passaro è stato spesso al centro dell’attenzione mediatica.

Il pubblico di Canale 5 lo ricorda soprattutto per il percorso vissuto a Uomini e Donne accanto alla tronista Cristiana Anania.

Dopo settimane di conoscenza e corteggiamento, la giovane aveva deciso di sceglierlo nel corso della puntata finale del trono.

Una scelta che aveva entusiasmato molti telespettatori e che sembrava destinata a trasformarsi in una storia importante anche lontano dalle telecamere.

I due avevano addirittura deciso di convivere e costruire un progetto di vita insieme.

Le polemiche dopo la fine della storia

La relazione, però, si è conclusa dopo pochi mesi.

Ad annunciare la rottura era stata la stessa Cristiana, parlando di incompatibilità caratteriali e di differenze che avevano reso impossibile proseguire il rapporto.

Da quel momento Ernesto si è ritrovato al centro di numerose discussioni social, tra accuse, indiscrezioni e presunti tradimenti che lui ha sempre respinto.

La vicenda aveva generato un forte interesse tra i fan del programma e alimentato settimane di polemiche online.

Nessuna reazione pubblica da parte di Cristiana

Dopo la notizia dell’incidente, molti utenti hanno notato l’assenza di riferimenti pubblici da parte di Cristiana Anania.

L’ex tronista non ha commentato sui social quanto accaduto a Ernesto, almeno fino a questo momento.

Un silenzio che non significa necessariamente disinteresse, dal momento che eventuali contatti privati restano naturalmente lontani dai riflettori.

Per ora l’unica certezza è che l’ex corteggiatore è tornato a casa e sta recuperando dopo lo spavento, potendo contare sull’affetto di amici, familiari e dei tanti fan che nelle ultime ore gli hanno fatto sentire la loro vicinanza.