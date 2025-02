Simone Cristicchi, poeta dei fragili: il brano rifiutato 2 volte da Amadeus, interviene Gasparri

Simone Cristicchi

“Credo che tutto il mio percorso artistico nasca soprattutto dalla curiosità e dall’attrazione nei confronti del diverso, del fragile, del dimenticato”. È quanto ha affermato Simone Cristicchi in un videomessaggio inviato al Talk show sulla prevenzione oncologica da Casa Sanremo, condotto da Bianca Guaccero e Gabriele Corsi. “Io stesso, da bambino, ho subito un grave lutto che è stata la morte di mio padre quando avevo solo 10 anni e in tutta la mia vita ho cercato di trasformare questo dolore; di riempire questo vuoto di colori, di musica e di poesia”.

Simone Cristicchi: ‘Ringrazio Amadeus per non averlo scelto, nei suoi Festival mi sarei sentito a disagio’

L’artista ha raccontato a Il Corriere della Sera di aver presentato due volte il brano Quando sarai piccola ad Amadeus. “L’ha rifiutato due volte“. Poi un’affermazione che sembra una stoccata all’ex direttore artistico. “Lo ringrazio per non averla scelta: nei suoi Festival sarei stato a disagio e fuori luogo”. Il poeta dei fragili è tra gli artisti favoriti per la vittoria finale ma divide la critica e il pubblico. Per molti il suo brano non merita il primo posto mentre per altri è da premio della critica Mia Martini.

Doppia esclusione sulla quale si è pronunciato Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, ai microfoni del “Festival dei politici”, podcast di Agi condotto dal vicedirettore Alberto Di Majo. “Amadeus? “Ha escluso Cristicchi dall’ultima edizione. Sta alla musica come io sto alla cardiochirurgia”. Poi ha elogiato le scelte fatte per l’edizione 2025 del Festival di Sanremo.

Gasparri: ‘Amadeus sta alla musica come io alla cardiochirurgia’

“Il merito dell’amministratore delegato della Rai Rossi è l’aver ripulito il Festival da finti cantanti rapper che hanno in comune con i fiori il fatto che dopo qualche giorno appassiscono e sono da mettere in un angolo”.

E su Conti precisa: con l’esclusione di Al Bano ha commesso un “parricidio di cui restera’ colpevole per il resto dei suoi giorni”. Gasparri non nasconde le sue preferenze: “Viva Cristicchi! Ha parlato al cuore del Paese commuovendolo. Ha già vinto il festival sostanziale, se vincerà anche quello formale sarà bellissimo”.