Bianca Balti a Sanremo 2025, allontana la malattia con gag e sorrisi: ‘Donne esempio per gli uomini’

Bianca Balti sul palco dell'Ariston

Bianca Balti si prende il palcoscenico dell’Ariston nella seconda serata del Festival di Sanremo. “L’altra volta non mi ero divertita” – ha confessato dopo aver fatto il suo ingresso. Il riferimento è all’esperienza con Fabio Fazio nel 2013.

Bianca Balti incanta a Sanremo 2025: ‘L’altra volta non mi ero divertita’

La top model ha deciso di non ricorrere ad alcun copricapo presentando con la testa rasata, effetto dei cicli di chemioterapia ai quali si è sottoposta per il tumore ovarico. “Sono sicura che mi divertirò un sacco” – ha aggiunto Bianca Balti che per la prima uscita ha indossato un vestito bianco a sottoveste con ampissima scollatura frontale e posteriore e un lunghissimo strascico con le piume di struzzo.

La modella è stata protagonista poi di un divertente siparietto con Carlo Conti dopo la presentazione di Cristiano Malgioglio, co-conduttore della serata con lei e Nino Frassica: “Mi avevi garantito che sarei stata la più glamour. Tu lo sapevi che Malgioglio aveva uno strascico?”.

Il siparietto con Carlo Conti: ‘Stai dando tanta libertà a Malgioglio’

Il conduttore improvvisa un sondaggio per acclamazione col pubblico. “Malgioglio o Bianca?”. L’unanimità è per la modella. Ma Bianca non e’ soddisfatta e ha ancora qualcosa da dire a Conti. “Tu che eri quello che era in tempo su tutto, con tutta la libertà che stai dando a Cristian…Ora siamo in ritardo!”. Successivamente Carlo Conti ha rimarcato che è un grande esempio per le donne. Pronta la risposta della top model. “Soprattutto noi donne siamo un grande esempio per gli uomini”.

bianca balti semplicemente favolosa che, nonostante avesse ribadito più volte di non voler essere presentata solo come malata, riesce a deviare le frasi più inopportune con la sua enorme simpatia #Sanremo2025

pic.twitter.com/qvHHyCB04J — benedetta ִ💐 (@kimisversion) February 12, 2025