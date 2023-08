Sonia Bruganelli condivide una citazione: i rumors sul nuovo flirt e la Stories sarcastica

Sonia Bruganelli infiamma il gossip a causa di un post condiviso sui social. Nello specifico l’ex opinionista del Grande Fratello, che ha trascorso l’estate in vacanza a Formentera in compagnia degli amici e dell’ex marito Paolo Bonolis, ha condiviso una particolare citazione di cui si sta tanto parlando e successivamente ha pubblicato una Stories sarcastica.

Sonia Bruganelli infiamma il gossip per una citazione: ‘Vivi una storia d’amore e non dirlo a nessuno’

Nella citazione in questione Sonia Bruganelli rivela quanto sia importante fare tutto in silenzio, e quindi senza dirlo a nessuno in quanto le persone solitamente tendono a rovinare tutto quello che è bello. A catturare l’attenzione è stata la frase “Vivi una storia d’amore e non dirlo a nessuno“. Parole queste alle quali i followers hanno dato una diversa interpretazione.

Molti infatti hanno pensato che il post potesse essere una chiara frecciatina rivolta a qualcuno che potrebbe aver rovinato il suo matrimonio con il celebre conduttore Paolo Bonolis.

L’ex di Paolo Bonolis interviene con una Stories sarcastica: ‘Qui gatta ci cova’

Mentre invece molti altri hanno pensato che l’ex opinionista e celebre autrice televisiva possa avere iniziato una nuova relazione che al momento forse preferisce tenere segreta per evitare che altre persone possano rovinarla.

Ma, dove sta la verità? Al momento rispondere a tale domanda non è possibile anche se Sonia Bruganelli è intervenuta con una successiva Stories sarcastica. “Qui gatta ci cova” – accompagnata da tre faccine sorridenti.