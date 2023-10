Sophie Codegoni in lacrime a Verissimo: ‘Diceva che piangeva per me, invece mi tradiva’ (VIDEO)

Ha scelto il salotto di Verissimo per raccontare la fine della relazione con Alessandro Basciano. “L’ultima volta abbiamo scoperto qui il sesso dalla nostra bambina” – ha esordito Sophie Codegoni nel corso della puntata del 14 ottobre precisando di aver chiuso la relazione da un paio di giorni anche se il rapporto era in crisi da un mesetto.

Sophie Codegoni ha raccontato la fine della relazione con Alessandro Basciano a Verissimo

Tutto è iniziato da una chat ambigua con un’ex di Basciano. “Di segnalazioni ne ho avute tante fin dal nono mese di gravidanza. Lui cercava sempre di farmi sentire sbagliata ed ho commesso l’errore di giustificarlo sempre. Ci sono stati una serie di comportamenti brutti. In questo periodo mi sono annullata”.

Dopo una lite a lavoro Sophie Codegoni ha deciso di allontanarsi per qualche giorno. Per poi concedere una nuova opportunità ad Alessandro Basciano dopo averlo perdonato. “Quando mi sono visto con lui mi ha detto che era andato per tre giorni a Ibiza per lavoro quando io sapevo che era a Pioltello a piangere per me. Lui mi aveva detto, giurando su nostra figlia, che c’era stata una paparazzata con una turista inglese in aeroporto che le aveva chiesto delle informazioni”.

‘Mi ha detto che era a Pioltello a pensare a me, invece ha trascorso tre giorni a Ibiza con una ragazza’

L’ex Bonas di Avanti un altro ha aggiunto che si trattava di una ragazza molto appariscente. “Dopo qualche giorno mi è arrivato un messaggio della ragazza con cui era stato immortalato in aeroporto. Lei ha confermato precisando che era la sua ex e che aveva passato tre giorni con lui ad Ibiza. É come se fossi stata con loro perché ho i video insieme ed i messaggi che stavano insieme. Tra questi uno in cui le diceva di non postare insieme perché io ero pazza, gli stavo addosso e che gli avrei creato problemi con la bimba”.

Sophie Codegoni non ha trattenuto le lacrime ed ha raccontato che quando l’ha visto le ha mostrato tutte le prove. “Gli ho detto che di tutti i tradimenti che poteva farmi questo è stato il più subdolo. Ho dato tutto a questo ragazzo, mi sono messa in discussione mille volte, l’ho amato tanto e gli ho perdonato tutte le segnalazioni, compresa quella dieci giorni prima di partorire” – ha aggiunto la romagnola.

‘Mi sono arrivate segnalazioni dieci giorni prima di partorire, gli ho perdonato tutto ma credo non mi abbia mai amato’

“Penso che questa persona non mi ha mai amata, amare non vuol dirmi le peggio parole, farmi star male, stare male quando stai con me perché ti annoi. Gli ho detto vai via” – ha raccontato l’influencer che, come sottolineato durante l’ospitata da Silvia Toffanin a Verissimo, desidera soltanto voltare pagina e dedicarsi alla sua bimba.