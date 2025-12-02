Stefania Sandrelli, confidenze audaci a Belve: ‘Quella volta sulla scala della cupola di San Pietro’

Stefania Sandrelli

Una lunga intervista intensa e senza censure. Stefania Sandrelli è tra gli ospiti della puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda martedì 2 dicembre in prima serata su Rai2. L’attrice, protagonista di una carriera monumentale, si è raccontata con sincerità assoluta, tra passioni, dolori, incontri indimenticabili e capitoli privati finora poco noti.

L’amore travolgente per Gino Paoli: “Ci siamo tolti molte soddisfazioni”

Come anticipato dalla redazione di Rai2, non poteva mancare il racconto del legame con Gino Paoli.

Sandrelli ripercorre l’inizio della loro relazione:

“Non sapevo che era sposato.”

Tra i due nasce una passione potentissima:

“Ci siamo levati parecchie soddisfazioni.”

La figlia Amanda arrivò tre mesi dopo il figlio che il cantautore ebbe dalla moglie Anna.

Alla domanda su come avesse affrontato quella situazione, Sandrelli risponde con sincerità:

“Amore a tre mai. Mi disse che non era stato lui, ma non gli ho creduto. Ha sempre negato. Anni dopo con Anna ne abbiamo parlato e riso insieme.”

“Ho fatto l’amore sulla scala della cupola di San Pietro”

Nello studio di Belve, l’attrice rivela un aneddoto rimasto nascosto per decenni:

“Ho fatto l’amore in cima alla Basilica di San Pietro, sulla scala verso la cupola.”

Alla domanda della Fagnani su chi fosse l’uomo in questione, Sandrelli sorride:

“Il solito.”

Un chiaro riferimento a Paoli.

Il dolore per la separazione dalla figlia Amanda

Il momento più emotivo arriva quando Sandrelli ricorda il periodo in cui Amanda andò a vivere con il padre e la moglie:

“Ho sofferto molto. Mi sono separata da mio marito, non potevo rinunciare a mia figlia.”

Un passaggio che svela tutta la fragilità umana dietro l’icona.

“Il sesso ha contato molto nella mia vita”

Fagnani chiede se la sessualità abbia avuto un ruolo centrale nella sua esistenza. La risposta è diretta:

“Sì. E sono molto contenta che Gino mi ha svezzata. Anche lui era molto esuberante.”

Poi arriva il momento più leggero.

Fagnani la stuzzica su un suo presunto vezzo da diva:

“Si dice che lei non metta sempre gli slip.”

Sandrelli conferma:

“Mi danno fastidio. Sono più le volte che non li metto.”

E conclude ridendo:

“Infatti stasera ho le calze.”

La carriera e il capitolo Tinto Brass

Sandrelli ripercorre la sua vasta carriera, dai maestri del cinema italiano ai ruoli che hanno segnato generazioni. Negli anni ’80 sceglie La chiave di Tinto Brass.

Alla domanda sul perché avesse accettato un film erotico a 40 anni:

“La sceneggiatura era molto bella. Ho avuto voglia di farlo.”

E sul rivedersi:

“Mi sono piaciuta. E poi mi ha liberata.”

