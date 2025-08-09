Stefano De Martino e Caroline Tronelli inseparabili: vacanze in Sicilia e voci di convivenza

Stefano De Martino e Caroline Tronelli

Un’estate di passione tra mare e tour teatrale

La relazione tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli sembra proseguire senza intoppi. I due sono stati nuovamente avvistati insieme, questa volta in Sicilia, nei pressi di Taormina, dove il conduttore è impegnato con una tappa del suo tour teatrale Meglio Stasera.

Le immagini pubblicate dal settimanale Nuovo li ritraggono in atteggiamenti affettuosi mentre si godono il mare e il sole. Una fonte vicina al conduttore di Affari Tuoi avrebbe rivelato al magazine: «Lui sembra fare sul serio, si parla già di convivenza».

Dal palco al mare: sempre insieme

Non si tratta di un’apparizione isolata. Nelle ultime settimane, Caroline Tronelli è stata vista più volte accanto a De Martino. Oltre a condividere con lui momenti di relax durante le vacanze estive, la modella ha seguito il conduttore anche in alcune tappe del tour teatrale, accompagnandolo in giro per l’Italia: dalla Sardegna, con le giornate a Porto Cervo, fino all’attuale soggiorno siciliano.

Secondo Nuovo, la loro relazione non è più un flirt estivo, ma un legame che potrebbe presto tradursi in un passo importante.

Le indiscrezioni e il cambio di prospettiva

Le voci su una possibile convivenza non sono nuove. A metà luglio, l’esperto di gossip Alessandro Rosica aveva sostenuto che «lei vorrebbe convivere, ma lui no», lasciando intendere un disaccordo nei progetti di coppia. Ora, però, la situazione sembra essere cambiata: fonti vicine alla coppia parlano di maggiore sintonia e di intenzioni più serie da parte di entrambi.

Nonostante ciò, sui rispettivi profili social, De Martino e Tronelli continuano a mantenere il massimo riserbo, evitando conferme ufficiali.

Dalle paparazzate agli incontri in famiglia

Le immagini catturate dai fotografi, tra cui una recente paparazzata in barca con tanto di bacio, raccontano una storia di grande complicità. Il settimanale sottolinea che, dopo le presentazioni in famiglia, De Martino, 34 anni, e Tronelli, 22, avrebbero rafforzato il loro legame.

Un’estate vissuta a stretto contatto, tra viaggi, mare e impegni professionali, che lascia intravedere la possibilità di un futuro insieme.

L’amore sotto i riflettori

Per Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez e volto televisivo sempre al centro dell’attenzione mediatica, la relazione con Caroline Tronelli rappresenta il nuovo capitolo di una vita sentimentale costantemente osservata dal gossip.

Che si tratti di un amore destinato a durare o di una passione estiva, sarà il tempo a stabilirlo. Per ora, le immagini e le indiscrezioni raccontano una coppia inseparabile, pronta a vivere un’estate all’insegna della complicità.