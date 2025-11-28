Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Striscia la Notizia cambia tutto: debutto in prima serata e primi addii eccellenti nel cast storico

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 28 Nov, 2025 - ore: 22:48 #Max Laudadio, #Stefania Petyx, #Striscia la notizia
Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti condurranno in prime time Striscia la notiziaEzio Greggio ed Enzo Iacchetti condurranno in prime time Striscia la notizia

La rivoluzione di gennaio: Striscia passa in prime time

Sarà una Striscia la Notizia completamente ripensata quella che debutterà a gennaio 2026. La storica collocazione nell’access prime time verrà abbandonata – ora occupato dalla Ruota della Fortuna – e il tg satirico di Antonio Ricci approderà in prima serata, con una puntata unica settimanale.

Una trasformazione profonda che modificherà anche la struttura del programma: i servizi, anziché essere distribuiti giorno per giorno, verranno concentrati in un unico appuntamento, con un taglio più narrativo, più “show”, più simile – nelle intenzioni – alla versione colorata e rumorosa de Le Iene.

L’addio di Stefania Petyx: «Dopo 21 anni, una nuova fase della mia vita»

A questa nuova era, però, Striscia arriva con due addii pesantissimi.
La prima a salutare è stata Stefania Petyx, volto amatissimo e riconoscibile del programma, sempre accompagnata dal suo bassotto.

Il suo commiato è stato pubblicato sui social:

«Grazie Striscia per questi meravigliosi 21 anni. Ho cercato di portare luce dove c’era buio, di raccontare la realtà senza filtri. È stata una parte fondamentale della mia vita, ma è arrivato il momento di iniziare una nuova fase».

Parole che hanno colpito il pubblico e che segnano la fine di una presenza simbolo del programma.

Anche Max Laudadio lascia: «Porto tutto con me»

Pochi giorni dopo è arrivato l’annuncio di Max Laudadio, altra colonna storica del tg satirico.

Il suo messaggio parla di una decisione meditata:

«Dopo tanti anni lascio Striscia. È stato un viaggio intenso, una casa che mi ha fatto crescere. Arriva il momento in cui senti che è giusto fare un passo nuovo. Non porto via nulla: porto tutto con me».

Il conduttore ha anticipato che presto racconterà il progetto a cui sta lavorando.

Il nodo Brumotti e gli inviati che restano

Resta da chiarire la posizione di Vittorio Brumotti.
Da tempo la giornalista Grazia Sambruna aveva anticipato una sua possibile uscita dal programma, mai smentita pubblicamente dall’interessato.

Nessuna comunicazione ufficiale, invece, su Luca Abete, Jimmy Ghione, Valerio Staffelli, Chiara Squaglia e Rajae Bezzaz, che al momento sembrano destinati a rimanere nella nuova configurazione della trasmissione.

Striscia, dunque, cambia pelle. E lo fa partendo dal cuore del suo cast.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Mediaset, rivoluzione nei palinsesti: slitta L’Isola dei Famosi, torna il GF Vip e arriva Isobel Kinnear a Caduta Libera

Nov 28, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Roberta Bruzzone rompe il silenzio dopo l’assenza a Ore 14 sera: ‘Nel 2026 solo spazi in cui ho pieno controllo sui contenuti’

Nov 28, 2025 Redazione
Gossip e TV

Roberta Bruzzone, l’assenza a Ore 14 sera alimenta la discussione social: ecco perché

Nov 28, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Striscia la Notizia cambia tutto: debutto in prima serata e primi addii eccellenti nel cast storico

Attualità

Palmoli, svolta vicina per la famiglia nel bosco: Nathan pronto ad accettare la nuova casa offerta da Armando

Attualità

Gianluca Bessegato, morto di freddo a Silea: la vita fragile del 58enne e i dubbi della sorella sulle ultime ore

Gossip e TV

Mediaset, rivoluzione nei palinsesti: slitta L’Isola dei Famosi, torna il GF Vip e arriva Isobel Kinnear a Caduta Libera

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.