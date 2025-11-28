Striscia la Notizia cambia tutto: debutto in prima serata e primi addii eccellenti nel cast storico

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti condurranno in prime time Striscia la notizia

La rivoluzione di gennaio: Striscia passa in prime time

Sarà una Striscia la Notizia completamente ripensata quella che debutterà a gennaio 2026. La storica collocazione nell’access prime time verrà abbandonata – ora occupato dalla Ruota della Fortuna – e il tg satirico di Antonio Ricci approderà in prima serata, con una puntata unica settimanale.

Una trasformazione profonda che modificherà anche la struttura del programma: i servizi, anziché essere distribuiti giorno per giorno, verranno concentrati in un unico appuntamento, con un taglio più narrativo, più “show”, più simile – nelle intenzioni – alla versione colorata e rumorosa de Le Iene.

L’addio di Stefania Petyx: «Dopo 21 anni, una nuova fase della mia vita»

A questa nuova era, però, Striscia arriva con due addii pesantissimi.

La prima a salutare è stata Stefania Petyx, volto amatissimo e riconoscibile del programma, sempre accompagnata dal suo bassotto.

Il suo commiato è stato pubblicato sui social:

«Grazie Striscia per questi meravigliosi 21 anni. Ho cercato di portare luce dove c’era buio, di raccontare la realtà senza filtri. È stata una parte fondamentale della mia vita, ma è arrivato il momento di iniziare una nuova fase».

Parole che hanno colpito il pubblico e che segnano la fine di una presenza simbolo del programma.

Anche Max Laudadio lascia: «Porto tutto con me»

Pochi giorni dopo è arrivato l’annuncio di Max Laudadio, altra colonna storica del tg satirico.

Il suo messaggio parla di una decisione meditata:

«Dopo tanti anni lascio Striscia. È stato un viaggio intenso, una casa che mi ha fatto crescere. Arriva il momento in cui senti che è giusto fare un passo nuovo. Non porto via nulla: porto tutto con me».

Il conduttore ha anticipato che presto racconterà il progetto a cui sta lavorando.

Il nodo Brumotti e gli inviati che restano

Resta da chiarire la posizione di Vittorio Brumotti.

Da tempo la giornalista Grazia Sambruna aveva anticipato una sua possibile uscita dal programma, mai smentita pubblicamente dall’interessato.

Nessuna comunicazione ufficiale, invece, su Luca Abete, Jimmy Ghione, Valerio Staffelli, Chiara Squaglia e Rajae Bezzaz, che al momento sembrano destinati a rimanere nella nuova configurazione della trasmissione.

Striscia, dunque, cambia pelle. E lo fa partendo dal cuore del suo cast.