Tamayo Perry aggredito e ucciso da uno squalo mentre fa surf: fu protagonista de I Pirati dei Caraibi

Tamayo Perry, volto noto sia come attore che come surfista, è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo.

Dopo una parentesi nel cast de I Pirati dei Caraibi: oltre il confine del mare”, il film del 2011 della saga Disney, il quarantanovenne era tornato a fare il bagnino e a praticare surf. Proprio mentre cavalcava le onde a Goat Island, alle Hawaii, è rimasto vittima di uno squalo. La notizia, riporta la Bbc, è stata confermata dai servizi di emergenza di Honolulu in una conferenza stampa.

Il capo ad interim dell’autorità Ocean Safety, Kurt Lager, ha detto che Perry era “un bagnino amato da tutti”, sottolineando la sua personalità estroversa, “per quanto la gente lo amasse, lui amava di più tutti gli altri.” Da anni Tamayo Perry si dedicava solo all’insegnamento e al lavoro da bagnino.

Il sindaco Rick Blangiardi ha definito la morte di Perry “una tragica perdita”. Ha aggiunto: “Tamayo era un leggendario uomo d’acqua e molto rispettato, (lui) è cresciuto proprio qui e semplicemente un grande membro del nostro team di sicurezza oceanica”. Il sindaco Blangiardi ha inoltre invitato il pubblico e la stampa a “onorare e rispettare” la famiglia di Perry mentre sta affrontando la perdita.

RIP Tamayo Perry 💔 The Pipeline specialist and Honolulu County Lifeguard will be dearly missed by the entire North Shore community. He lost his life today in a shark incident at Goat Island off O’ahu. My deepest condolences to his family and many friends. 🙏 @freesurfmag pic.twitter.com/YDnEy31teI