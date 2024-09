Taylor Mega a Striscia la notizia: ‘Sono stata con Fedez’, riceve il tapiro e lascia un dubbio

Tapiro d’oro di Striscia la notizia per Taylor Mega. L’influencer è stata tirata in ballo nel dissing tra Fedez e Tony Effe con l’inviato, Valerio Staffelli, che l’ha incontrata a Milano. Nel botta e risposta tra i due ex amici non sono mancati riferimenti a Chiara Ferragni tra vocali, allusioni e provocazioni.

Taylor Mega è stata tirata in ballo nel dissing tra Fedez e Tony Effe

L’ex di Tony Effe era intervenuta nel dissing facendo capire che era stata lei a “mantenerlo” durante il periodo della frequentazione. Taylor Mega si è soffermata sulla discussa frecciatina pubblicata pochi giorni fa sui social (“Sta cosa che vogliono fare tutte le santarelline ripulite e poi sono le peggiori mi spezza”) non era rivolta a Chiara Ferragni. “Io non mi sono mai definita santerellina, sono un po’ stronz…ta”. L’influencer ha confermato invece di aver avuto una storia con Fedez. “La cosa era pubblica”.

L’influencer conferma il flirt con Fedez e sospira sul possibile tradimento del rapper a Chiara Ferragni

Quando l’inviato le chiede se è successo mentre il rapper era ancora sposato con Chiara Ferragni, lei lascia il dubbio dopo aver fatto un sospiro che sembrava una conferma. “Fedez è un bravo ragazzo mentre con Tony Effe è stato un tiro e molla. Chi lo usa meglio? Intende l’autotune”. Stuzzicata sulla situazione sentimentale attuale ha riferito che sono due anni che non ha una relazione fissa. “Sono una santa” – ha risposto scherzosamente precisando però di non essere rimasta casta in questo lasso di tempo.