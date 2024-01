Taylor Swift, lo stalker della star arrestato due volte in pochi giorni

Era stato avvistato circa una trentina di volte negli ultimi due mesi nei pressi della casa newyorkese di Taylor Swift dopo che gli era stato ripetutamente chiesto di allontanarsi. Lo stalker della star è stato arrestato due volte in pochi giorni.

David Crowe è stato avvistato una trentina di volte in due mesi davanti all’abitazione di Taylor Swift

David Crowe è finito in manette una prima volta nella serata di lunedì 22 gennaio ma poche ore dopo essere stato liberato si è presentato nuovamente nei pressi dell’abitazione della star americana. É stato visto frugare in un cassonetto intorno alle 13:30 di mercoledì 24 gennaio.

Secondo quanto riferito da un portavoce della polizia gli agenti erano intervenuti la prima volta dopo una segnalazione riguardante un uomo cha appariva emotivamente disturbato che si aggirava nei pressi dell’abitazione di Taylor Swift, nell’esclusivo quartiere di Tribeca. Crowe è stato accusato formalmente di stalking e molestie e rilasciato con la condizionale.

Il 33enne è tornato nell’esclusivo quartiere di Tribeca un’ora dopo essere stato rilasciato

Non era trascorsa neanche un’ora dal rilascio da parte di un giudici di Manhattan che un residente l’ha visto frugare in questo cassonetto e tirare fuori alcune coperte vicino all’appartamento di Swift. I vicini dell’artista hanno riferito che il presunto stalker frequentava abitualmente l’appartamento di Taylor sin da Natale e che avrebbe più volte affermato che era lì per vedere la cantante e gli avvertimenti del custode non lo dissuadevano dal tornare.