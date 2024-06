Temptation Island 2024, chi sono Jenny Guardiano e Tony Renda: ‘É un attore da Oscar’

Inizia a prendere forma il cast di Temptation Island 2024 con Filippo Bisciglia saldo al timone del reality dei sentimenti. Dopo l’ufficializzazione della prima coppia, Siria Pingo e Matteo Vitali, nella tarda serata di martedì 4 giugno i fan del programma hanno fatto la conoscenza dei siciliani Jenny Guardiano e Tony Renda.

Jenny Guardiano: ‘Ho scritto a Temptation Island perché Tony non mi consente di vivere a pieno la mia vita’

A scrivere a Temptation Island è stata la 26enne come riferito nella clip di presentazione. “Vivo a Catania e sono fidanzata con Tony da cinque anni” – ha esordito spiegando di aver deciso di partecipare al reality perché il partner non le consente di vivere a pieno la sua vita mentre lui, di professione dj, è sempre in giro e circondato da ragazze.

“Per farvi capire la situazione vi dico solo che quando io e Tony ci siamo conosciuti, almeno 3 ragazze avevano le chiavi di casa sua. Un giorno una ragazza mi contatta e inizia a mandarmi le foto delle loro conversazioni. Lui ha scritto delle cose come che bel c….to”. – ha riferito Jenny Guardiano con Tony Renda che ha ribattuto sostenendo che gli era stato hackerato il profilo Instagram. “Mi fai sembrare un mostro”. Tesi che non ha convinto la fidanzata. “Lui nega ed è un attore da Oscar“.

Tony Renda, il dj che ha conquistato l’Europa

Su Instagram la 26enne è seguita da 12mila follower e si occupa di Extensionciglia, Laminazione & Trucco semipermanente. Tony Renda condivide sui suoi profili social scatti delle sue serate nei locali in giro per l’Italia e per l’Europa. Tra le tappe di maggior prestigio l’Alcatraz di Milano, lo Space-Kristal di Bucarest, il The Queen di Parigi e il Paradiso di Amsterdam. Vanta collaborazione anche con Costa Crociera ed Msc Crociera. Ha studiato economia all’Università di Roma ed ha iniziato a lavorare come dj dal 1995 e come produttore dal 2000.