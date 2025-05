Temptation Island 2025 cambia tutto: nuova location, nuovo giorno e forse… volti noti

Filippo Bisciglia

Il reality dell’estate torna il 3 luglio: ecco dove si gira e cosa sappiamo finora

L’estate italiana ha una certezza: Temptation Island. E anche nel 2025 il viaggio nei sentimenti è pronto a conquistare i telespettatori, ma con tante novità. La nuova stagione prenderà il via il 3 luglio su Canale 5. Una data da segnare in rosso, perché il programma torna con rivoluzioni importanti, sia nella messa in onda che nel set.

Addio Sardegna: Temptation sbarca in Calabria

Dopo 11 edizioni nello storico resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, cambia tutto. La struttura è stata venduta a un imprenditore turco e il set si sposta in Calabria, più precisamente al Calandrusa Resort di Catanzaro, come rivela il settimanale Chi.

Un cambio di panorama che promette di dare una nuova atmosfera al programma: dalla macchia mediterranea sarda al mare calabrese, il “villaggio delle tentazioni” si rifà il look.

Stop al lunedì, si va in onda di giovedì

Altra novità rilevante riguarda il giorno di programmazione. Dopo anni in cui Temptation Island è stato il re del lunedì sera, l’appuntamento potrebbe slittare al giovedì. Una mossa strategica per dare respiro al palinsesto estivo e per sorprendere anche i fan più affezionati.

Filippo Bisciglia c’è (e guai a toglierlo)

Nessuna novità invece sulla conduzione: Filippo Bisciglia resta al timone, pronto come sempre a raccontare tradimenti, dubbi e falò infuocati. Una presenza diventata ormai simbolo del programma, garanzia di empatia e racconto “a cuore aperto”.

Il cast? Top secret. Ma spunta un nome…

Ancora nessuna conferma ufficiale sui partecipanti alla nuova edizioni di Temptation Island. Le coppie restano un mistero, ma le indiscrezioni non mancano. Tra i primi nomi che circolano, c’è quello di Amal Kamal, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Se confermata, sarebbe la prima “riconoscibile” del cast 2025, che come da tradizione dovrebbe mescolare volti noti e persone comuni in cerca di una verità sui loro sentimenti.

Temptation Island 2025 si preannuncia come un’edizione rinnovata ma fedele al suo spirito: mettere alla prova l’amore sotto il sole bollente dell’estate italiana. Nuova location, nuovo giorno, nuove coppie. L’unica certezza? Le emozioni saranno, come sempre, travolgenti.