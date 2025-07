Temptation Island, bufera tra Sonia e Alessio: lui rifiuta il falò, lei resta come ospite e poi il colpo di scena

Sonia Mattalia e Alessio

Una partenza sconvolgente: il video shock per Sonia

È bastata meno di un’ora dal loro ingresso nel villaggio delle fidanzate perché Sonia Mattalia, avvocato di Orta Nova, si trovasse davanti a una rivelazione che ha stravolto il suo percorso a Temptation Island durante la puntata del 3 luglio. Due video mandati in successione dalla produzione mostrano il suo compagno Alessio in una luce totalmente inaspettata: “Non so se l’ho mai amata. Gliel’ho chiesto io di venire qui, ma non le ho mai detto il vero motivo. L’avrei distrutta emotivamente”, confessa lui, senza esitazioni, davanti alle telecamere.

Una doccia gelata per Sonia, che ancora vestiva i panni della fidanzata serena e fiduciosa. Ma le parole che ascolta cambiano tutto: “Le ho fatto la proposta di matrimonio per gratitudine. Non perché la amo. Lei mi ha dato una casa, autonomia, la possibilità di inseguire i miei sogni, ma io sto sprecando il mio tempo. Mi manca provare emozioni, voglio sentire le farfalle nello stomaco”.

La reazione di Sonia: ‘Non gliela darò mai la soddisfazione di vedermi piangere’

Sonia incassa il colpo senza versare una lacrima, ma le sue parole sono taglienti: “Gli ho dato tutto: casa, studio, beni. Io il dubbio ce l’ho sempre avuto. Lo vedete simpaticone, ma è solo apparenza”. Alle altre fidanzate racconta una verità finora mai detta: “Gli ho fatto da madre. Mia madre adesso lo sta crescendo come un figlio”.

Nel frattempo, Alessio rincara la dose: “Quando vedo una donna che mi piace, me la immagino. È viscerale. La ragazza che ho scelto qui mi piace, è giovane, è bella. Mi appaga”. Sonia, colpita da tanta freddezza, afferma con lucidità: “Io porto rispetto al mio sentimento. Ma lui dovrebbe vergognarsi. Non me lo meritavo”.

Il falò che non c’è stato e la svolta regolamentare

La sera stessa, Sonia chiede un falò di confronto immediato. Filippo Bisciglia la attende davanti al fuoco, ma Alessio non si presenta. Quando il conduttore lo informa che, da regolamento, se Sonia se ne va anche lui dovrà abbandonare il programma, esplode: “Non me la puoi togliere quest’occasione. Me la sono costruita con le mie mani. Questo programma me lo sono studiato nel cervello”.

Sonia decide allora di ritirarsi. Alessio è costretto a uscire. Sembrava finita, ma proprio quando i fan esultavano per la sua uscita (“Era tutto perfetto!” si legge sui social), arriva il colpo di scena.

Colpo di scena: Sonia rientra, Alessio potrebbe tornare

Su esplicita richiesta delle altre fidanzate, Sonia torna nel villaggio in qualità di ospite. Una deroga eccezionale al regolamento accolta dalla produzione. Ma le anticipazioni annunciano che Alessio non ha detto l’ultima parola. Potrebbe tornare, non è ancora chiaro se per un falò definitivo o per rientrare nel villaggio dei fidanzati.

Un dettaglio non sfugge agli spettatori più attenti: Sonia non appare in alcune clip registrate nel capanno (ex pinnettu), il che fa pensare che la sua storia con Alessio sia ufficialmente conclusa.

La frase simbolo: ‘Mi sono immaginato un’altra mentre ero con lei’

Tra le tante dichiarazioni, una frase di Alessio è destinata a rimanere nella memoria collettiva: “Mi sono immaginato un’altra mentre ero con lei. Mi piace sognare, è così che appago il mio spirito”. Parole che rimbombano nella mente di Sonia Mattalia, che ora mette tutto in discussione: “O mi ha nascosto la sua vera personalità, o non lo conosco davvero. Bastava allungare una mano, c’ero io. Ma ha preferito immaginarsi altro”.

La seconda puntata di Temptation Island (giovedì 10 luglio) promette nuovi sviluppi. Il percorso di Sonia e Alessio, nonostante tutto, sembra tutt’altro che chiuso. E il pubblico è già diviso tra chi spera in una chiusura definitiva e chi vuole vederli affrontarsi un’ultima volta, guardandosi finalmente negli occhi.