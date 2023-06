Temptation Island, i rumors sull’ex gieffino possibile tentato fanno sbottare Raffaella Mennoia

Ha sbottato con un post pubblicato in Stories dopo una serie di indiscrezioni sulla nuova edizione di Temptation Island. Raffaella Mennoia, autrice del reality sui sentimenti, è intervenuta dopo che nelle ultime erano circolati una serie di nomi sui possibili tentatori.

Gianluca Costantino possibile tentatore di Temptation Island, l’indiscrezione di Deianira e Venza

In particolare l’influencer Deianira Marzano ha riferito di una possibile presenza nel cast di Gianluca Costantino, personal trainer già protagonista del GF Vip 6 e che sembrava alcuni mesi fa molto vicino a Soleil Sorge con la quale aveva instaurato un buon feeling nella casa più spiata dagli italiani.

L’indiscrezione è stata rilancia anche dall’esperto di gossip Amedeo Venza. Successivamente erano venuti a galla anche i nomi di Federico Breschino, ex corteggiatore della tronista Federica Aversano e un’altra ex scelta del people show di Canale 5 di cui non è stato fatto il nome.

Raffaella Mennoia: ‘Gli spoiler prima che inizi un programma sono a svantaggio del protagonista’

Sulla questione è intervenuta Raffaella Mennoia con una Stories eloquente. “Gli spoiler prima che inizi il programmi sono ad unico vantaggio di chi li scrive ed a totale svantaggio del protagonista” – ha chiarito l’autrice. Ai fan di Temptation Island è sembrato un chiaro riferimento a Gianluca Costantino che, tra l’altro, secondo alcune indiscrezioni risulterebbe fidanzato.