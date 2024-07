Temptation Island, Raul e Martina: cosa è successo dopo il reality, i rapporti con tentatore e tentatrice

“Finito il falò c’è stato un mix di emozioni forti. Ho avuto un crollo. Piangevo e non succede spesso. Quando sono tornato a casa mi mancava tantissimo. Puoi essere deluso tantissimo da una persona ma non puoi eleminare il sentimento” non può essere eliminato “. Raul Dumitras si è presentato da solo davanti alle telecamere di Witty Tv un mese dopo l’esperienza a Temptation Island.

Raul Dumitras: ‘Martina non si è fatta più sentire, inizialmente ho avuto un crollo’, si starebbe frequentando con Nicole Belloni

Nessun riavvicinamento con l’ormai ex fidanzata Martina De Ioannon che ha deciso di chiudere la relazione con lui al falò di confronto. “Secondo me io stavo su un altro livello nella nostra relazione. La facevo molto più brillante, non mi è piaciuto come si è posta. Non mi aspettavo che entrasse in intimità e parlasse male di me. Quello che è successo è stato forte. Il sentimento verso di lei è andato a scemare” – ha aggiunto il 24enne spiegando che dopo il reality sui sentimenti non si è sentito più con lei.

“Non dico che doveva fare un passo indietro ma quanto meno mi sarei aspettato un confronto. Insomma non se ne è fregata”. Poi Raul si è soffermato su aspetti più personali. “É stato bello e forte vedermi debole perché non mi apro mai. Dietro la faccia da matto c’è tanta profondità e sentimenti. Mamma si è emozionata spesso durante le puntate. Mi ha visto fragile. Pensavo che avere certe reazioni davanti ad altri non fosse da uomo. Mi sono riscoperto tanto. Mi auguro di vivere con la massima sincerità e di essere più maturo e calmo nel valutare certe situazioni”. Nessun riferimento a Nicole Belloni, la tentatrice che, secondo indiscrezioni, starebbe frequentando Dumitras dopo la fine del reality sui sentimenti.

Dall’altra parte Martina ha riferito che al rientro a casa ha compreso ancora di più di aver preso la decisione giusta. “Ho compreso che non era lui con la quale volevo stare nella vita. Dentro di me è nata un’empatia nei confronti di un’altra persona ed ho preferito vivermela. Mi ha fatto sentire bene essere onesta. Mi rimprovero di non averlo salutato ed anche di non avergli dato un abbraccio perché non ho nulla contro di Raul”.

Martina De Ioannon sul tentatore Carlo Marini: ‘Abbiamo iniziato a fidarci e ci siamo visti’

Martina De Ioannon ha riferito di essersi vista con il tentatore Carlo Marini. “Mi ha contattato il giorno dopo che sono uscita dal programma. Inizialmente abbiamo parlato in modo sporadico, quando poi ci siamo aperti abbiamo iniziato a fidarci e ci siamo visti. Non riesco però a definire un rapporto con lui. Vado piano. Mi auguro di vivere i rapporti con la stessa onestà vissuta a Temptation e di trovare un rapporto sano”.