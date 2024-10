Temptation Island, Valerio ci ripensa e chiede scusa a Diandra: la reazione di lei

Una notte insonne e il rimorso per non aver affrontato il falò nel modo giusto. Valerio Palma ha chiesto un confronto bis al falò con Diandra Pecchioli dopo aver lasciato da solo il villaggio di Temptation Island perché la partner ha ribadito di non voler lasciare il suo lavoro a Roma per andare a vivere a Brindisi per avvicinarsi alla sua famiglia.

Valerio Palma chiede il falò bis a Temptation Island e legge una lettera a Diandra Pecchioli dopo le scuse

Prima di incontrare la fidanzata ha spiegato a Filippo Bisciglia di non essersi comportato nel migliore dei modi con lei al momento del confronto. Quando Diandra è arrivata sul tronco del falò Valerio si è scusato con lei che non ha esitato ad abbracciarlo nonostante la delusione per quanto le era stato detto il giorno prima. Valerio ha voluto esprimere le sue emozioni e i suoi sentimenti attraverso una lettera.

“L’ho scritta questa notte. Io ci credo veramente nell’amore eterno” – sottolineando che crede fermamente nella sua relazione con Diandra e che d’ora in poi si impegnerà per renderla felice. “Mi sono lasciato prendere da alcune parole e da un po’ di gelosia che ho tenuto un po’ sopita per non crearle problemi sul lavoro”.

Valerio e Diandra al falò con Filippi Bisciglia

Baci e lacrime, Valerio cambia idea e lascia con Diandra il reality

Valerio Palma ha spiegato di aver commesso degli errori in un momento delicato della vita professionale di Diandra ma nel contempo ha chiesto alla 37enne di cercare di ritagliarsi anche dei piccoli momenti per vivere dei momenti insieme. “Voglio diventare un buon padre” – ha aggiunto rinunciando al proposito di tornare a Brindisi. Superate le incomprensioni hanno lasciato insieme il reality sui sentimenti con un tenero bacio a suggellare la sintonia ritrovata.

“Temevo che non venissi” – ha riferito Valerio alla fidanzata dopo aver lasciato il falò. Dall’altra parte Diandra ha ammesso di aver commesso degli errori anche lei e che d’ora in poi farà possibile per colmare quei vuoti che hanno mandato in tilt il loro rapporto.