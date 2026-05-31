Teo Mammucari assente a Domenica In e Mara Venier rompe il silenzio in diretta nell’ultima puntata: ‘Ti voglio bene’

Mara Venier e Tommaso Cerno durante l'ultima puntata della stagione 2025 2026 di Domenica In

Il conduttore assente anche nel gran finale della stagione: il saluto della padrona di casa alimenta interrogativi e indiscrezioni

Tra emozioni, ricordi e celebrazioni per il cinquantesimo anniversario di Domenica In, c’è stato un dettaglio che non è sfuggito ai telespettatori più attenti. Teo Mammucari, annunciato a inizio stagione come uno dei volti chiamati ad affiancare Mara Venier nel rinnovamento del programma, è risultato ancora una volta assente.

Una mancanza che ha fatto discutere soprattutto perché arrivata proprio nell’ultima puntata, quella dei saluti finali e dei bilanci conclusivi.

L’assenza che i telespettatori hanno notato subito

Quando a settembre era stata presentata la nuova formula del programma, Mammucari rappresentava una delle principali novità insieme a Tommaso Cerno ed Enzo Miccio.

L’obiettivo era dare nuova energia allo storico contenitore domenicale di Rai 1, affiancando all’esperienza di Mara Venier volti capaci di intercettare pubblici differenti.

Con il passare delle settimane, però, la presenza dello showman romano si è progressivamente ridotta.

Dopo alcune apparizioni finite al centro delle polemiche, tra cui un intervento durante l’ospitata del comico Peppe Iodice, Mammucari è apparso sempre meno fino a scomparire completamente dalle ultime puntate.

Il saluto di Mara Venier in diretta

Molti si aspettavano di rivederlo almeno nell’appuntamento conclusivo del 31 maggio.

Così non è stato.

Durante i saluti finali, dopo il videomessaggio di Vincenzo Mollica che ha emozionato la conduttrice, Mara Venier ha voluto ringraziare collaboratori e compagni di viaggio.

Ed è stato proprio in quel momento che ha pronunciato una frase destinata a far discutere.

“Voglio ringraziare la Rai, voglio ringraziare i miei compagni di viaggio. Ne manca uno, ma saluto anche te Teo perché ti voglio bene”, ha detto la conduttrice.

Parole brevi ma significative, alle quali Tommaso Cerno ha aggiunto: “Tutti ti vogliamo bene”.

Nessun ulteriore riferimento, nessuna spiegazione ufficiale sull’assenza del conduttore.

Cosa c’è dietro il caso Mammucari?

Proprio il silenzio attorno alla vicenda ha alimentato curiosità e indiscrezioni.

Secondo quanto riferito nei giorni scorsi dal giornalista Giuseppe Candela su Dagospia, dietro il progressivo allontanamento di Mammucari potrebbero esserci tensioni legate ai progetti futuri in Rai.

L’indiscrezione parla infatti del mancato via libera a un progetto che il conduttore avrebbe proposto per la programmazione estiva e, soprattutto, della possibile mancata conferma di Lo Spaesato nella prossima stagione televisiva.

Si tratta al momento di ricostruzioni giornalistiche e non di informazioni ufficialmente confermate dall’azienda.

Perché il saluto di Mara fa discutere

Proprio per questo il saluto pronunciato da Mara Venier assume un significato particolare.

La conduttrice avrebbe potuto ignorare completamente l’argomento. Invece ha scelto di citare esplicitamente Mammucari davanti al pubblico di Rai 1.

Un gesto interpretato da molti come un segnale di affetto personale, ma anche come la conferma che qualcosa si sia effettivamente incrinato nel rapporto professionale tra il conduttore e la tv pubblica.

Le novità della prossima stagione

Nel frattempo una certezza sembra già esserci: Mara Venier tornerà alla guida di Domenica In anche nella prossima stagione.

Nonostante le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi sul suo possibile addio, la conduttrice dovrebbe restare al timone dello storico programma di Rai 1.

Per conoscere i dettagli della nuova edizione e capire quale sarà il destino televisivo di Teo Mammucari bisognerà però attendere ancora qualche settimana.

Intanto, dopo l’ultima puntata, una domanda continua a circolare tra i telespettatori: perché uno dei protagonisti annunciati a inizio stagione è sparito proprio nel momento dei saluti finali?