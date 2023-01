The Voice, Don Bruno canta i Ricchi e Poveri in chiesa ma non li conquista (VIDEO)

“Suor Cristina che ha vinto qua a The Voice non è più suora, lei ha perso e continuerà a fare il prete”. Con il sorriso Clementino ha rincuorato Don Bruno Maggioni che non è riuscito a convincere i giudici a girarsi durante la puntata del 20 gennaio dedicata alle blind audition. “Il canto libera l’anima e fa bene al corpo”.

Don Bruno Maggioni, il prete canterino dell’Alta Valsassina a The Voice

In Alta Valsassina, in provincia di Lecco, dove esercita la sua attività di ministro del culto, a Margno, è conosciuto come il parroco canterino. In chiesa tra i brani più gettonati dal prete 66enne (“Sono nato lo stesso giorno di Papa Francesco”) c’è Mamma Maria dei Ricchi e Poveri. “Fin da piccolo ho sempre cantato con mia sorella, scimmiottando i cantanti del tempo. All’età di 23 anni decisi di presentarmi in seminario e di mettermi in gioco totalmente. Ora sono 37 anni che sono prete, non mi pento e sono felicissimo di esserlo. Ringrazio Gesù di avermi chiamato” – ha spiegato Don Bruno nel video di presentazione.

In chiesa canta Mamma Maria dei Ricchi e Poveri: ‘Il Vangelo si trasmette anche così’

“Dei Ricchi e Poveri mi piace tutta la loro produzione. Conservo i loro dischi, chiesi anche il loro autografo e l’ho tenuto nel breviario con le immaginette dei santi. Qualcuno potrebbe pensare che il mio annuncio del Vangelo sia autoreferenziale… Non è così, so quello che faccio in quel momento. Facendo contenti gli altri so di svolgere un servizio, una carità. Il mio intento è trasmettere una valanga di umanità e di sorrisi. Il Vangelo si trasmette anche così- Mi accorgo che cantando e celebrando gioiosamente comunico il vero entusiasmo e il coinvolgimento”.

Don Bruno canta Nessuno mi può giudicare ma i giudici non si girano, si consola con l’esibizione con i Ricchi e Poveri

Don Bruno non ha convinto i quattro giudici ma quando si sono girati i Ricchi e Poveri hanno riconosciuto il parroco che canta le loro canzoni in chiesa. “Ho portato con me l’autografo del 1967 dopo un concerto che avevano fatto a Rovigo ed al quale ho assistito. Lo conservo nel breviario tra Sant’Agnese e Madre Teresa di Calcutta” – ha spiegato il sacerdote che poi si è esibito con con I Ricchi e Poveri sulle note di Mamma Maria.