Tommaso Zorzi contro Andrea Pucci: ‘Che ne sai dove lo prendo’

“Una mia amica è andata a vedere lo spettacolo di Andrea Pucci. Non voglio fare polemica ma sono stato tirato in ballo”. Tommaso Zorzi ha replicato al comico che la sera prima si era reso protagonista di una gag sui tamponi.

Tommaso Zorzi perde le staffe per la gag sui tamponi di Pucci: ‘Una roba del genere poteva far ridere 40 anni fa’

“La battuta d’apertura era i tamponi te li fanno in una narice, se sono stronzi in due e se lo sono ancora di più in gola e si ti chiami Tommaso Zorzi in cu.. La cosa che mi fa impazzire è che tu cosa ne sai dove lo prendo. Come fai ad arrogarti il diritto di salire sul palco e dire certe cose… E poi sta roba omosessuale… siamo nel 2022, gli anni ’80 sono finiti e sono passati 40 anni da quando una roba del genere poteva far ridere” – ha spiegato il vincitore del GF Vip 5.

L’influencer: ‘É una battuta omofoba non satira, mi ha anche bloccato su Instagram’

“A te fa ridere la dicotomia gay uguale tutti lo prendiamo… Si può dire a tre giorni dal pride di Milano? Secondo me Pucci mi devi delle scuse”. Successivamente l’influencer ha riferito che Andrea Pucci l’ha bloccato su Instagram.

“Se dici certe cose da maschio etero sei omofobo… Non è satira. Comunque tutte queste meravigliose battute sono racchiuse all’interno del suo spettacolo che si chiama il Meglio di Andrea Pucci. Questo è il meglio”. Al momento Andrea Pucci non ha replicato a Tommaso Zorzi.