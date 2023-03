Ugur Günes, a Verissimo Yilmaz di Terra Amara: ‘Sono single’, l’anticipazione di Toffanin su Müjgan

Dal dramma del popolo turco dopo il terribile terremoto al successo con la serie tv Terra Amara che l’ha consacrato come uno degli attori più amati delle serie tv turche. Ugur Günes ha conquistato la ribalta in Italia con il ruolo di Yilmaz Akkaya nella fiction di successo in onda su Canale 5.

Ugur Günes sul dramma del terremoto in Turchia: ‘Le scosse proseguono da giorni, speriamo finiscano presto’

“É un disastro enorme, la mia famiglia sta bene ma tantissime persone hanno avuto la casa distrutta e molte altre sono morte per il terremoto. Colgo l’occasione per ringraziare il popolo italiano e il governo per la solidarietà, il sostegno e la sensibilità. Riusciremo a superare questi momenti ma spero che nessuno soffra così tanto. É una situazione impossibile da descrivere con le scosse di assestamento proseguono da giorni ormai. Spero che finiscano presto”.

Ugur Günes ha spiegato che era ad Istanbul quando c’è stata la prima violenta scossa. “La mia famiglia però era ad Ankara dove ho anche tanti amici ed una famiglia è rimasta sotto le macerie. Per fortuna sono stati tutti estratti vivi”.

L’attore ha spiegato che non si aspettava questo successo e che all’arrivo in Italia ha potuto toccare con mano la popolarità raggiunta nel Bel Paese. “Faccio ancora fatica a gestire la popolarità. É un aspetto della mia professione anche se a volte sembra non mi piaccia”. Ugur Günes ha riferito di somigliare per diversi aspetti al personaggio di Yilmaz Akkaya e che quando gli è stato proposto di interpretarlo ne è rimasto subito entusiasta.

L’attore che interpreta Yilmaz di Terra Amara: ‘Non sono fidanzato’, Müjgan sarà ospite a Verissimo

Silvia Toffanin ha stuzzicato la star di Terra Amara sulla vita sentimentale. “Attualmente sono single e da tanto tempo. Non ho una vita sentimentale turbolenta, non ho una fidanzata”. Una notizia che è stata accolta con entusiasmo dal pubblico in studio. “Ora mi vergogno un po’. Sicuramente ora avrò qualche corteggiatrice in più”. La conduttrice di Verissimo ha anticipato che tra sette giorni sarà ospite del talk show l’attrice Melike İpek Yalova che interpreta il ruolo di Müjgan Hekimoglu, moglie di Yilmaz.