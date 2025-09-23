Uomini e Donne anticipazioni, una nuova dama e un bicchiere di troppo: Agnese manda a casa Federico

Notizie Audaci

Registrazione 23 settembre Uomini e Donne: la serata movimentata di Federico Mastrostefano

Martedì 23 settembre si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, portando in scena intrecci sentimentali e momenti destinati a far discutere. Come riferito da Lorenzo Pugnaloni protagonista di uno degli episodi più commentati è stato Federico Mastrostefano. L’ex tronista aveva pianificato di incontrare Francesca per un aperitivo e successivamente cenare con Agnese De Pasquale. Ma i programmi sono cambiati: cena con Francesca e arrivo da Agnese soltanto a serata inoltrata, per giunta un po’ alticcio a causa del vino. La reazione di Agnese è stata netta: lo ha mandato a casa, alimentando il dibattito in studio.

Ospiti e momenti speciali

La puntata ha visto anche la presenza di Alessandro Rausa, accompagnato da Maria Teresa Paniccia: occasione speciale per festeggiare il 95° compleanno di Rausa, tra applausi e commozione.

Magda, Sebastiano e Mario: un triangolo in salita

Al centro studio, Magda ha raccontato la sua uscita con Sebastiano Mignosa, confermando che tra i due c’è stata una forte intesa sfociata in un rapporto. Ma la dama sta frequentando anche Mario Lenti, che non nasconde il suo fastidio: pretende chiarezza, così come Sebastiano. Magda, invece, rivendica il diritto di non scegliere ancora. Un equilibrio instabile, che rischia di trasformarsi in un vero caso nelle prossime registrazioni.

Nuove conoscenze e scelte difficili

Sabrina Zago ha interrotto la frequentazione con Enrico, colpevole – a suo dire – di voler conoscere anche Cinzia Paolini. Un altro momento forte riguarda Cristiana Anania: dopo un’esterna con Marco, quest’ultimo ha chiesto di poter conoscere anche la nuova tronista Sara Guadenzi. Sara ha accettato, ma Cristiana non gradisce il “doppio corteggiamento” e Marco rimane esclusivamente per lei.

Cristiana ha portato in esterna anche Ernesto, segno che il suo percorso è solo all’inizio e potrebbe riservare sorprese.

Flavio sotto accusa

Infine, Flavio Ubirti ha vissuto un momento acceso in studio: Denise lo ha accusato di comportarsi nello stesso modo con tutte le corteggiatrici, mettendo in dubbio la sua sincerità.

