Uomini e Donne, Federico Mastrostefano da tronista agli over: come finì con Eliana Michelazzo

Pubblicato: 26 Ago, 2025 - ore: 23:59 #Eliana Michelazzo, #Federico Mastrostefano, #Uomini e Donne
Il ritorno tra gli over di Uomini e Donne

Dopo oltre quindici anni, Federico Mastrostefano fa il suo ritorno a Uomini e Donne. L’ex tronista del 2008/2009 siederà nel parterre del Trono Over, riportando alla mente dei fan momenti memorabili della sua esperienza televisiva. A darne notizia è Lorenzo Pugnaloni, noto blogger ed esperto del dating show di Canale 5.

Chi è Federico Mastrostefano: il trono del 2008/2009

All’epoca, Federico era uno dei tronisti più genuini e riconoscibili del programma. Accanto a lui c’erano Gionatan Giannotti ed Elga Enardu, mentre pochi mesi prima era stato contattato per partecipare come corteggiatore di Paola Frizziero. Durante il trono, Federico si distinse per il suo approccio spontaneo, ironico e lontano dallo stereotipo del tronista classico, creando momenti indimenticabili, tra cui un “documentario” autoironico sulle corteggiatrici.

La scelta e la relazione con Pamela Compagnucci

Alla fine del percorso, Federico Mastrostefano scelse Pamela Compagnucci. La relazione, però, durò poco. “Non avrei scelto nessuno, non ero pienamente convinto – ha raccontato in un’intervista –. Che Pamela non me ne voglia, perché le voglio bene, ma il nostro rapporto si è interrotto poco dopo”. Oggi i due mantengono un legame di amicizia.

Eliana Michelazzo: la corteggiatrice mai scelta

Al giorno della scelta, Federico arrivò in studio accompagnato da Pamela e da Eliana Michelazzo, la stessa poi nota per il controverso caso Mark Caltagirone/Pamela Prati. A differenza di Pamela, Eliana non venne scelta, ma la sua partecipazione rimane tra i momenti più ricordati della stagione, tornando agli onori della cronaca anni dopo.

Federico Mastrostefano e i ricordi dietro le quinte
“Di Uomini e Donne ricordo l’emozione dietro le quinte – racconta Federico –. Maria De Filippi arrivava, scambiavamo due parole e poi entravo in studio. Ho ancora impressi i volti delle corteggiatrici, tra rabbia e gioia, le difese di Tina Cipollari e gli attacchi di Gianni Sperti. Le lunghe telefonate con la redazione cercavano di capire le mie intenzioni, ma io restavo sempre impenetrabile”.

Dopo il trono e l’Isola dei Famosi
Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, Federico partecipò all’Isola dei Famosi 7, confermando il suo profilo televisivo divertente e fuori dagli schemi. Oggi, nel Trono Over, dovrà misurarsi con dinamiche più mature e con il ritorno di volti storici del programma.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

