Uomini e Donne, registrazione 24 agosto: chi sono i due nuovi tronisti

É iniziata ufficialmente la nuova stagione di Uomini e Donne con la registrazione di giovedì 24 agosto e la presentazione dei due nuovi tronisti con i video dei prescelti già on line su Witty Tv.

Tronisti Uomini e Donne, Cristian è uno studente di fisioterapia: ‘Nel tempo libero consegno le pizze’

Chi sono i due ragazzi che si accomoderanno sulla poltrona rossa del dating show di Canale 5? Il 22enne Cristian è uno studente di fisioterapia iscritto al terzo anno che nel tempo libero consegna le pizze per guadagnare qualcosa. “Chiedere 20 euro a 22 anni non si può sentire” – ha spiegato il giovane che è figlio di genitori separati e che vive con la madre. “É la persona più importante della mia vita. Vivo con lei, il suo compagno e mio fratello di 5 anni. In casa ho un piano tutto mio, nessuno mi disturba” – ha raccontato durante il filmato sottolineando che ha sofferto molto per la separazione dei genitori.

“É accaduto quando avevo 13 anni ed ho sofferto tanto. Ma questo mi ha portato ad essere quello che sono oggi. “Mi aspetto da Uomini e Donne di trovare una persona che sia disposta a capirmi e di fare follie per me” – ha chiosato precisando che sarà diretto e senza e peli sulla lingua.

Il nuovo tronista di #UominieDonne è Cristian! Scaricate l’APP di WittyTV o cliccate qui per vedere il suo video di presentazione 👇 https://t.co/kddXInlQYb — Witty TV (@WittyTV) August 24, 2023

Il secondo tronista che si accomoderà sulla poltrona rossa vive a Treviso ed ha 22 anni. Si chiama Brando ed ha raccontato di aver sofferto molto per l’assenza del padre dopo la separazione. “Avevo dieci anni e l’assenza di un papà mi hanno reso più duro e disilluso nei confronti delle persone” – ha riferito precisando che il genitori si è completamente dimenticato di lui. “Anche se oggi il rapporto è migliorato le ferite sono rimaste”.

Il trevigiano Brando ha lavorato come maestro di sci e giocato a calcio: ‘Mia zia è stata un’attrice’

Il veneto si è definito affidabile, coccolone e determinato. “So cosa voglio e da questo rapporto cerco un rapporto onesto” – ha aggiunto. Da maestro di sci a calciatore passando per cameriere e aiuto cuoco: “Nella vita ho fatto un po’ di tutto” – ha raccontato Brando spiegando che la sua è una famiglia di artista.

“Mia zia è stata un’attrice e i miei nonni due direttori d’orchestra. […] Sono un ragazzo normale e come tanti ragazzi della mia età il passato ha condizionato le scelte e il modo di vivere le mie esperienze. Mi sono chiuso nei miei silenzi anziché esternare i miei sentimenti. Questa volta però ho deciso di scrivere un nuovo capitolo della mia vita”.