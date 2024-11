Uomini e Donne anticipazioni 5 novembre, Gemma seduce Fabio in modo audace e infiamma il parterre

Show di Gemma Galgani nel corso della registrazione del 5 novembre di Uomini e Donne. La dama del trono over sta frequentando Fabio C., un 65enne vedovo che ha vissuto per 55 anni a Toronto, in Canada, per motivi di lavoro. “I miei cugini mi hanno consigliato di andare a Uomini e Donne per conoscere Gemma” – aveva raccontato in puntata.

Gemma Galgani ha bendato con le calze il cavaliere e gli ha fatto mangiare panna e cioccolato

Il cavaliere è in pensione dopo aver lavorato per diversi anni come agente per i supermercati all’ingrosso. La frequentazione tra i due sta proseguendo a gonfie vele e come riferito dal blogger Lorenzo Pugnaloni la torinese si è resa protagonista di un’esterna decisamente audace che ha fatto ‘sobbalzare’ gli opinionisti durante le riprese del 5 novembre di Uomini e Donne. Durante l’appuntamento Gemma Galgani ha iniziato a provocare Fabio C.

L’italo canadese Fabio C.

Ad un certo punto si è tolta le calze e lo ha bendato per poi fargli assaggiare la panna e il cioccolato. “Un momento iconico” – ha raccontato chi ha assistito alla registrazione. Nel frattempo Sabrina ha chiuso con Francesco dopo essere uscita con lui. La dama è finita nel mirino di Tina Cipollari che l’ha accusata di usare gli uomini e che non deve prendere in giro nessuno se è ancora presa da Gabriele. Hanno lasciato il programma Fabio e Giovanna.