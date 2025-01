Uomini e Donne anticipazioni: Tina Cipollari accetta invito a cena, Francesca discute con Gianmarco

Tina Cipollari

Tina Cipollari protagonista della registrazione del 22 gennaio di Uomini e Donne come emerge dalle anticipazioni del blogger Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne registrazione 22 gennaio, Tina Cipollari accetta l’invito a cena di Cosimo

In versione tronista l’opinionista, ha deciso di approfondire la conoscenza con Cosimo, corteggiatore che era già sceso per lei dopo che nelle precedenti registrazioni aveva deciso di eliminare i cavalieri che si erano presentati per lei. Cosimo ha suscitato grande curiosità con Tina Cipollari che ha accettato l’invito a cena con lui. Una decisione che ha già infiammato il web con i fan del dating curiosi di assistere alla prima esterna della viterbese.

Nel trono classico prosegue la scrematura di Gianmarco Steri dopo che si sono presentate 100 corteggiatrici per lui. In studio, ha organizzato uno speed date con dieci pretendenti, ma alla fine ha scelto di proseguire la conoscenza solo con una di loro, lasciando il pubblico in attesa di scoprire come si evolverà

Francesca Sorrentino, invece, ha vissuto momenti di tensione con Gianmarco Meo, dopo il bacio scambiato nella puntata precedente. Gianmarco si è mostrato deluso dal fatto che Francesca non ha voluto ballare con lui, ma alla fine i due sono riusciti a chiarirsi. Tuttavia, non sono mancati nuovi attriti: Gianluca Costantino, l’altro corteggiatore di Francesca, non ha nascosto il suo malcontento per il bacio tra lei e Gianmarco.

Trono over: svolta per Diego e Giada

Le anticipazioni svelano che la puntata ha poi dato spazio al Trono Over. Diego e Giada, al centro studio, hanno annunciato di aver intrapreso una nuova conoscenza.

Anche Sabrina, un'altra protagonista del parterre femminile, ha rivelato di aver iniziato a frequentare un nuovo cavaliere, alimentando l'interesse del pubblico per le dinamiche del Trono Over.