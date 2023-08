Uomini e Donne, Armando Incarnato interviene sul rumors sulla sua esclusione: ‘Il tempo è galantuomo’

Fuori da Uomini e Donne dopo il diktat anti trash di Piersilvio Berlusconi? Dopo i rumors su Tina Cipollari, smentiti con fermezza e ironia dall’opinionista, sono iniziate a circolare voci su un possibile stop ad Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, spesso protagonisti di accese discussioni del dating show.

Uomini e Donne, le nuove linee di Piersilvio Berlusconi e le voci sull’esclusione di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri

Sul web, pur non confermata dalla redazione, ha acceso il dibattito tra i fan del programma condotto da Maria De Filippi con gli inevitabili pro e contro al repulisti ispirati dalle nuove linee guida tracciate dall’Ad Mediaset. Ipotesi che non corrisponderebbero alla realtà. Sarà sempre la redazione, di concerto con la conduttrice, a valutare la posizione di cavalieri e dame in relazione alle evoluzioni delle conoscenze all’interno del people show oltre che dai comportamenti che saranno assunti durante il percorso a Uomini e Donne.

Sulla questione è intervenuto Armando Incarnato con un post condiviso in Stories sul profilo Instagram. “Avete stancato voi e questi articoli sulla mia persona per prendere click e visual alle vostre pagine. Scrivete cose che non esistono, notizie fake prive di fondamento, cose che non stanno né in cielo né in terra” – ha riferito stizzito il cavaliere napoletano.

Il cavaliere napoletano: ‘Scritte cose che non stanno né in cielo né in terra, non sono il vostro business’

“Della mia vita faccio quello che voglio, resto in vacanza fino a quando ho voglia e nessuno mi dice cosa devo fare. Fate attenzione su cosa scrivete sul mio conto.. Grazie alle vostre manie di grandezza, alla voglia di far credere agli utenti che sapete tutto. Una persona a me molto cara sta crescendo con un’idea sbagliata sui miei confronti, non sono il vostro business. Fossi in voi mi vergognerei“. Indicando l’orologio ha aggiunto: “Guardate che il tempo è galantuomo. Non avete rispetto di niente e di nessuno”.