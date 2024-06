Uomini e donne, come procede tra Alessandro e Roberta: i focosi scatti a Formentera e la dedica (FOTO)

Sono trascorsi oltre 5 mesi da quando Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua hanno lasciato il parterre di Uomini e Donne dopo un percorso tortuoso durante il quale non erano mancate le incomprensioni. Qualcuno non aveva nascosto un certo scetticismo nei confronti della coppia. A distanza di mesi come procede la relazione?

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, baci e scatti bollenti a Formentera

In questo lasso di tempo non sono mancate segnalazioni di momenti di crisi che non hanno mai trovato conferma. Anzi sembra che il rapporto tra Alessandro e Roberta sia sempre più solido. A conferma di ciò il post condiviso nelle ultime ore dal salernitano sul profilo Instagram. La coppia è in vacanza a Formentera ed appare, dagli scatti pubblicati, sempre più in love. Baci appassionati e focosi in uno scenario incantevole con la dama di Cassino in spalle al salernitano.

“Voglio averti. Voglio impararti non voglio correggerti. Voglio sceglierti non subirti, ho voglia di di partecipare alla tua libertà senza intromettermi nei tuoi bivi e non esserci per niente i giorni in cui tu ti vorrai tutta per te. Non voglio tenerti voglio sostenerti. Amare una donna significa amare la sua libertà! Love you Robby” – la dedica che Vicinanza ha riservato a Roberta Di Padua con lei che ha risposto con un dolce “Mi amor” accompagnato da un cuoricino.

La dedica dell’ex cavaliere di Uomini e Donne: ‘Amare una donna significa amare la sua libertà’

Immagini che hanno acceso i follower che ora aspettano che la coppia faccia un passo importante. Alcuni fan di Uomini e Donne invece invitano alla cautela ricordando la festa di compleanno di Alessandro a New York con Ida Platano della scorsa estate. Perplessità che non sembrano infastidire Vicinanza che ha invece replicato a chi l’ha rimproverato per degli errori nel post. “Mi inchino alla sua preparazione, si impara qualcosa di nuovo che non si sa ancora mentre si insegna qualcosa che già si sa”.