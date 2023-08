Uomini e Donne, Desdemona convola a nozze con Giuseppe e dimentica l’allontanamento: ‘Grazie Maria’

Fu allontanata da Uomini e Donne con l’accusa di aver partecipato al people show per ottenere visibilità. A distanza di mesi Desdemona Balzano ha archiviato l’amaro epilogo ed è pronta per fare il grande passo con il cavaliere conosciuto durante il percorso televisivo nel programma di Canale 5.

Desdemona e Balzano e Giuseppe annunciano le nozze in diretta Instagram: ‘Grazie a Maria ho trovato l’amore’

Durante la diretta con Fralof, blogger ed esperto del dating show, l’ex dama si è presentata in diretta con Giuseppe. “Stiamo insieme dal 3 febbraio” – ha precisato la digital creator che ha sottolineato di essere stata colpita dal suo carattere. “Mi ha saputo prendere e soprattutto mi ha saputo aspettare”. Dall’altra parte l’ex corteggiatore ha riferito che Desdemona “non è solo bella fuori”.

Poi Desdemona tornata sull’esperienza a Uomini e Donne. “É stata faticosa, mi sono divertita ed ho apprezzato le persone della redazione. Ringrazio Maria perché alla fine ho trovato l’amore”. La coppia ha fatto il primo passo importante con la convivenza. “Ora siamo in vacanza a Napoli”. L’ex dama ha sottolineato di essere stata sempre se stessa e che non cambierebbe nulla del suo percorso. “Forse una virgola” – ha aggiunto sarcasticamente facendo riferimento allo scontro con Gianni Sperti e Armando Incarnato.

“Solo visibilità? Chi lo dice evidentemente non è andato avanti rispetto a quel 9 marzo. Forse non sanno cosa è successo” – ha aggiunto Giuseppe che poi ha rivelato di aver regalato l’anello a Desdemona il 23 luglio. “Le ho donato l’anello il giorno del compleanno e dopo essermi inginocchiato le ho fatto la proposta di matrimonio. Eravamo in crociera tra Barcellona e Siviglia”.

L’ex cavaliere: ‘Solo visibilità? Chi lo dice è rimasto fermo a quel 9 marzo’

Desdemona Balzano ha raccontato di essere rimasta sorpresa e di aver poi pianto. “Non me l’aspettavo anche se ne avevamo parlato tante volte”. In un’intervista a Fanpage.it tornò sulla questione delle registrazioni audio divulgate in trasmissione sottolineando che erano state riprodotte senza il suo consenso, violando la sua privacy.

Nonostante ciò, non ha intrapreso azioni legali contro Maria De Filippi o la redazione. “Ha denunciato Gianni Sperti e Armando Incarnato per aver divulgato il contenuto di una telefonata registrata a sua insaputa“.

Desdemona ha chiarito che alcune affermazioni da lei fatte sono state decontestualizzate, causando interpretazioni erronee e che aveva partecipato a Uomini e Donne per trovare un partner e non per la ricerca di visibilità o fama.

La romantica proposta di nozze il giorno del compleanno di Desdemona: ‘Eravamo in crociera’

Dopo tante polemiche il lieto annuncio su Instagram con Desdemona che ha annunciato in diretta che presto sarà celebrato il matrimonio con Giuseppe dopo la romantica proposta di nozze di quest’ultimo. Un lieto fine che spazza via illazioni e accuse con il trionfo dell’amore.