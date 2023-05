Uomini e Donne, Maria De Filippi bacchetta Riccardo dopo la serata con Giusy: ‘Frena i tuoi istinti’

Rivelazioni intime, battutine e stoccate al vetriolo per Riccardo Guarnieri con Giusy che ha manifestato la sua delusione nel corso della puntata del 9 maggio di Uomini e Donne.

Dal ‘bocconcino’ alla cameriera al rapporto intimo: Giusy racconta la serata con Riccardo e chiude

La dama viareggina ha parlato della serata trascorsa precisando che dopo i buoni presupposti della cena ci sono state delle situazioni che non le sono piaciute. “Ha fatto delle battute dopo aver visto un gruppo di ragazze. Penso che sei un uomo mediocre e di poca classe e non è che mi ingelosisco. La goccia che fa traboccare il vaso è nel locale, passa la cameriera che è carina e lui dice che bocconcino. Poi cerca di rimediare” – ha riferito Giusy che ha precisato che durante la serata si è soffermato poco sul loro rapporto.

Il cavaliere tarantino ha ribattuto sostenendo che è “pesante”. Nel corso della discussione è emerso che in albergo hanno avuto un chiarimento e consumato un rapporto intimo. “L’ho voluto io e non perché c’è stato il suo ennesimo approccio. Subito dopo ronfava come un ghiro. L’indomani abbiamo fatto colazione insieme ed ha ripescato i discorsi della sera prima” – ha aggiunto la viareggina che ha poi deciso di chiudere la conoscenza ma le schermaglie sono proseguite con Riccardo Guarnieri che ha riferito che la toscana si è fatta vedere senza veli in videochiamata.

Riccardo: ‘Dopo 3 giorni si è fatta vedere nuda in videochiamata’, Maria De Filippi rimprovera il cavaliere

“Ti sei accontentata? Una cosa la devo dire, una donna che dopo tre giorni si fa vedere nuda in videochiamata”. A questo punto è intervenuta anche Maria De Filippi. “A volte i tuoi istinti animaleschi li dovresti tenere a freno, compreso quello di aprire la porta ad una persona con la quale sai che non avresti avuto una relazione”. Giusy ha precisato che è stato il cavaliere a chiedere di vederla in costume.