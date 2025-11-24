Uomini e Donne, registrazione del 24 novembre: Barbara De Santi rompe gli indugi su un cavaliere

Barbara De Santi

Registrazione Uomini e Donne del 24 novembre: rotture, baci a sorpresa e nuove rivalità in studio

Come anticipato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, lunedì 24 novembre si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, lo storico dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Un appuntamento ricco di tensioni, svolte improvvise e nuovi ingressi che hanno acceso il pubblico in studio.

Barbara De Santi chiude con Mario Lenti

La puntata si apre con Barbara De Santi, reduce dalla dichiarazione d’interesse ricevuta da Mario Lenti nella precedente registrazione.

I due sono usciti insieme e si sono sentiti più volte, ma Mario si è mostrato molto più coinvolto di lei. Barbara, invece, ha ammesso di non apprezzarlo fisicamente — un dettaglio che gli opinionisti non hanno mancato di commentare.

Risultato: la dama decide di troncare.

Gemma Galgani accoglie un nuovo cavaliere

Per Gemma Galgani arriva un nuovo pretendente. Si tratta di Antonio, un cavaliere significativamente più giovane di lei. Le anticipazioni non rivelano come sia andato il loro primo incontro, ma gli occhi dello studio erano tutti puntati su di loro.

Gianmaria, Jone e Federica: scoppia la tensione

Centro studio per il triangolo Gianmaria – Jone – Federica.

Federica scopre durante la registrazione che Gianmaria ha continuato a frequentare anche Jone. La reazione non tarda ad arrivare, e allo scontro si aggiunge Alessio Pili Stella, che in passato aveva avuto a che fare proprio con Jone.

Un botta e risposta acceso che ha catalizzato la puntata.

Sabrina Zago e Massimiliano: il bacio che cambia tutto

Spazio poi a Sabrina Zago e Massimiliano, protagonisti di un’esterna molto romantica culminata con un bacio.

I due stanno uscendo da qualche settimana e, secondo quanto emerso, Sabrina sembra aver definitivamente accantonato la conoscenza con Nicola.

Federico Mastrostefano diviso tra Marta e Lucia

In studio viene mostrata una nuova esterna tra Federico Mastrostefano e Marta, atmosfera complice e grande intesa. La ragazza sembrava pronta a proseguire la frequentazione, fino a quando scopre che Federico è interessato anche a Lucia.

Il colpo la lascia spiazzata e lo studio si scalda.

Emanuela contro l’altro Federico: accuse di non essere “libero”

Infine, viene mostrata l’uscita tra Emanuela e l’altro Federico.

La dama, insieme ad Annamaria, lo attacca apertamente sostenendo che non sarebbe realmente libero sentimentalmente. Una accusa pesante che apre un nuovo fronte di discussione.