Uomini e Donne anticipazioni: cavaliere si dichiara per Barbara De Santi, tronista vuole lasciare

Uomini e Donne registrazione 18 novembre: Gemma Galgani elimina Gianni

Come riferito dal blogger Lorenzo Pugnaloni la registrazione di Uomini e Donne del 18 novembre si apre con Gemma Galgani che decide di eliminare Gianni, cavaliere sceso per lei. Motivo? La dama ha ammesso di non essere sufficientemente interessata e vuole evitare malintesi, temendo che Gianni possa accusarla di averlo illuso.

Ma le tensioni non finiscono qui: Madga, altra dama, critica Gemma, sostenendo che la Galgani non abbia ancora superato Mario Lenti, scatenando una breve discussione in studio. Gemma, inoltre, mostra fastidio nel vedere il cavaliere ballare con Barbara De Santi. Mario si dichiara apertamente per la storica dama riferendo che le piace molto.

Flavio Ubirti minaccia di lasciare il trono

Il clima si scalda con Flavio Ubirti, tronista visibilmente stanco di rincorrere le corteggiatrici. «Alla prossima, quello che se ne andrà sarò io», dichiara il tronista, creando tensione in studio. Martina Cardamone, tornata nello studio, viene raggiunta da Flavio dietro le quinte per un confronto a fine registrazione.

Intanto Alessio Pili Stella decide di chiudere con Federica e Yone, lamentandosi del fatto che entrambe abbiano scelto di sentire anche un altro cavaliere. La dinamica genera discussioni e commenti tra i presenti.

Nuovi baci e ritorni in studio

Cristiana Anania sorprende tutti baciando in esterna Federico Cotugno, mentre non si è parlato dei troni di Sara Gaudenzi e Ciro Solimeno.

La registrazione si chiude con un susseguirsi di emozioni tra colpi di scena, ammissioni di interesse e tensioni tra cavalieri e tronisti.