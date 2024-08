Uomini e Donne registrazione 28 agosto, Francesca Sorrentino tronista con un anno di ritardo

Sul trono di Uomini e Donne con un anno di ritardo e dopo aver provato a ricomporre una relazione che si era definitivamente sgretolata durante l’esperienza a Temptation Island. Francesca Sorrentino è la nuova tronista del people show di Canale 5.

Francesca Sorrentino è la nuova tronista di Uomini e Donne, sul trono dopo la rottura definitiva con Manuel Maura

É stata presentata nel corso della registrazione del programma televisivo di mercoledì 28 agosto. “In molti la volevano come tronista. Ci abbiamo anche pensato ma dopo la terribile delusione non era pronta per una nuova relazione” – aveva detto Maria De Filippi lo scorso anno. Tant’è che la 24enne era tornata a frequentarsi con Manuel Maura dopo la burrascosa fine del rapporto a Temptation Island. Alla fine sono anche tornati insieme ma i problemi che avevano provocato la rottura sono riemersi. Storia d’amore definitivamente naufragata con Francesca Sorrentino che ora è pronta per voltare pagina.

Maria De Filippi ci aveva pensato anche l’anno scorso dopo Tempation, la 24enne si commuove durante la presentazione

“Sono Francesca ho 24 anni e vengo da un piccolissimo paese in provincia di Frosinone. Nella vita sono un tecnico della riabilitazione psichiatrica e aiuto i bambini autistici. Ho scelto quest’ambito perché amo aiutare gli altri. Tendo sempre a mettere gli altri al primo posto e non me stessa.

Qualcuno può pensare che sia furba ma in realtà sono molto ingenua. Sono single da giugno ed esco da una relazione di tre anni e mezzo che è stata sotto gli occhi di tutto. Ho capito che non voglio più mettermi al secondo posto. Mi auguro di trovare un amore come quello dei miei genitori” – ha detto l’amica di Perla Vatiero che si è commossa durante il video di presentazione che sarà trasmesso in occasione delle prime puntate di Uomini e Donne.