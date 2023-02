GF Vip, il web boccia il provvedimento di Signorini nei confronti dei vipponi

Puntuali sono arrivati i provvedimenti anticipati da Alfonso Signorini durante il Tg5 per alcuni comportamenti dei vipponi al GF Vip. Nel mirino è finito il party di Carnevale nel corso del quale sono volate parole grosse tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni oltre che per la discussione che ha coinvolto Luca Onestini e Matteo Diamante prima e l’ex tronista e Nikita Pelizon poi.

Alfonso Signorini fa discutere per il provvedimento al GF Vip: ‘Budget dimezzato per due settimane’

“Per le prossime due settimane il budget per la spesa sarà dimezzato. Come spesso accade per le colpe di alcuni pagano tutti” – ha annunciato il conduttore del GF Vip durante la puntata del 20 febbraio. “Il discorso vale anche per il vino” – ha aggiunto con chiaro riferimento ad Oriana. Ivana Mrazova ha provato a replicare ma il conduttore televisivo ha ribattuto che fosse dipeso da lui i tre ‘ospiti’ sarebbero tutti a casa. Come spesso accade il provvedimento preso dagli autori del reality ha diviso il pubblico.

Mi vergogno di questo provvedimento, per me il grande fratello, termina qui. — Baraonda (@La_Baraonda) February 20, 2023

E la chiamate punizione? A qualcunA farà bene perdere qualche chilo. — Isabella Difronzo (@isalucedifronzo) February 20, 2023

Il web contesta la decisione del GF Vip: ‘Troppo teneri’

In molti, la maggior parte, hanno ritenuto insufficiente la misura presa nei confronti degli inquilini del GF Vip. “Troppo teneri”. Altri ritengono che sia una decisione adeguata con i vipponi che per alcuni giorni dovranno fare i salti mortali per far quadrare i conti per pranzare e cenare senza andare in affanno. “Bastava togliere le immunità” – hanno commentato alcuni utenti mentre altri invocavano il televoto flash o le esclusioni di Oriana e Martina (tra l’altro ospite e non concorrente).

Che pagliacciata gigantesca — Deborah Pata (@pata_deborah) February 20, 2023