Sembrava una delle coppie più solide tra quelle nate negli studi di Uomini e Donne. A distanza di 6 anni dalla scelta è finita la love story tra Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo.

Riccardo e Camilla, la rottura sei anni dopo la scelta

Ad annunciare la fine della relazione è stata la 25enne con una Stories condivisa sul profilo Instagram in cui ha fatto chiarezza sui motivi dell’addio: “Scrivo, queste parole per fare chiarezza una volta per tutte e per il rispetto che ho per chi mi segue” – ha esordito la romana in riferimento ai rumors sulla rottura circolati nelle ultime ore. “Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine. Da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse” – ha spiegato Camilla Mangiapelo.

Camilla Mangiapelo su Stories: ‘Le persone cambiano, ci ho messo la faccia per l’ennesima volta’

“Non ci vedrete più nella stessa casa. Obiettivi lavorativi e personali ci portano a una separazione. Non rinnego nulla di questi sei anni. Purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono. Ho deciso di metterci la faccia per l’ennesima volta e di spiegarvi, ringraziandovi per il supporto costante” – ha proseguito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha chiuso il suo intervento evidenziando che il momento è delicato e che i motivi che hanno determinato la rottura “restano personali”. “Spero che rispetterete il nostro riservo e la privacy che abbiamo difeso anche durante la storia”.

Da Uomini e Donne a Temptation Island, il silenzio di Riccardo Gismondi

Nessuna reazione da parte di Riccardo Gismondi che non ha commentato sul suo profilo social la fine della relazione con Camilla. Dopo l’esperienza a Uomini e Donne l’ex tronista, giocatore di basket in serie A, e l’influencer avevano partecipato a Temptation Island nel 2017. Un’esperienza lampo visto che decisero di lasciare il reality dei sentimenti insieme dopo due puntate.