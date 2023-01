Uomini e Donne, corteggiatrice resta disoccupata: Maria De Filippi le offre un lavoro

Resta senza lavoro per partecipare a Uomini e Donne. Nel corso dell’ultima registrazione del people show di Canale 5 Alice Barisciani, corteggiatrice del tronista Federico Nicotera, ha raccontato di essere stata licenziata dal datore di lavoro per le troppe assenze. Maria De Filippi è intervenuta in soccorso della giovane.

Alice Barisciani

Alice Barisciani ha perso l’occupazione per le troppe assenze per partecipare a Uomini e Donne

La ventiseienne di Siena ha vissuto per un periodo in Australia ma poi è rientrata in Italia per aiutarla. “Ho preso la decisione di scappare dall’altra parte del mondo ma ho fatto un errore nei confronti di mamma e da quel momento mi sono rimboccata le maniche per aiutarla” – ha raccontato durante un’esterna con Federico Nicotera. I genitori della toscana sono separati. “Ho cercato di riavere mio padre, dopo il divorzio aveva rifiutato le figlie”.

Maria De Filippi ha offerto un lavoro alla corteggiatrice di Federico Nicotera

Alice Barisciani lavorava come store manager in un negozio di abbigliamento. Durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne la corteggiatrice ha riferito di aver perso l’occupazione per poter prendere parte al dating show di Canale 5. Maria De Filippi non è rimasta indifferente al problema della 26enne e le ha offerto un lavoro.