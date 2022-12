Uomini e Donne, Federico Dainese spiazza Veronica ed Elena al momento della scelta

Le ultime esterne sembravano indirizzare la scelta di Federico Dainese a Uomini e Donne verso l’ex tentatrice Vincenza Botti dopo che prima dello stop per Covid si era avvicinato Elena Croce.

Vincenza Botti

Federico Dainese ha lasciato il trono senza scegliere durante la registrazione di mercoledì 21 dicembre

In realtà il 25enne genovese, che nella vita lavora come odontoiatra e gioca a pallanuoto, ha deciso di lasciare il people show di Canale 5 senza effettuare nessuna scelta. La decisione è maturata nel corso della registrazione di mercoledì 21 dicembre di Uomini e Donne come anticipato da Lorenzo Pugnaloni sulla pagina uominiedonneclassicoeover.

Il bacio con la corteggiatrice di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, non ha segnato la svolta nel percorso di Federico Dainese. Quel momento intimo provocò la reazione stizzita di Elena Croce ma al momento del dunque il tronista ha deciso di congedarsi senza scegliere nessuna delle corteggiatrici che erano scese per lui.

Elena Croce

Il 25enne si era avvicinato a Vincenza Botti provocando l’ira di Elena Croce

In passato il 25enne era stato corteggiatore della tronista Veronica Raimondi. Durante il percorso si era avvicinato anche ad altre due ragazze, Monica e Noemi, ma con Elena e Veronica aveva mosso passi più concreti ma evidentemente al momento del dunque il genovese ha compreso che non sarebbe riuscito a costruire qualcosa di solido con le due giovani che non hanno nascosto la loro delusione di Fede, come l’ha chiamato durante il percorso Maria De Filippi per distinguerlo da Federico Nicotera che ha, invece, ballato con Carola provocando la reazione stizzita di Alice.