Uomini e Donne, la secchiata d’acqua di Tina a Gemma: ‘Vatti ad asciugare scorfano’ (VIDEO)

Gemma dopo aver ricevuto la secchiata da Tina Cipollari

Nella puntata di Uomini e Donne del 4 marzo 2025, Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno acceso nuovamente i riflettori con un episodio che ha fatto il giro del programma. Durante la sfilata intitolata “Rimarrai a bocca aperta”, Gemma, vestita da Venere in un abito bianco cortissimo e parrucca, aveva annunciato di voler stupire il parterre maschile portando in passerella un’opera d’arte accompagnata da una musica elegante.

Il gesto dell’opinionista dopo la sfilata da Venere di Gemma

Alla fine della sfilata, mentre gli uomini del parterre assegnavano voti molto alti a Gemma, Tina, nel ruolo di giudice insieme a Gianni Sperti, non ha esitato a lanciare critiche taglienti.

“Senza parole. Ti darei un 10 per il coraggio che hai di proporti in questo modo”, aveva commentato Tina, per poi replicare:

“Mi sei stata di ispirazione perché Venere è nata dalla schiuma mentre io dal secchio che mi hai lanciato tu.”

Gemma ha difeso la sua scelta, sostenendo di essersi ispirata a Tina stessa, con la quale, in un ricordo dei vecchi tempi, aveva deciso di tornare a punzecchiare l’opinionista con dell’acqua. In risposta, Tina ha accentuato il gesto, cercando di rendere l’immagine di Gemma ancora più sensuale con una nuova spruzzata d’acqua.

La stoccata di Tina e la ‘vendetta’ di Gemma

Il momento clou della scena si è verificato quando Tina, visibilmente irritata, ha risposto alle accuse di Gemma con una frase che ha fatto il giro dei social:

“Hai la parrucca, non ti ho bagnato i capelli. Così la prossima volta sarai ispirata di nuovo. Basta, tutta sta scena… Intanto ti sei un’altra secchiata. Una perla? Vatti ad asciugare scorfano.”

Non appena pronunciata, la battuta ha suscitato reazioni forti, e non è mancata la replica di Gemma, che ha risposto tirando un bicchiere d’acqua all’opinionista viterbese, aggiungendo ulteriore pepe a un confronto già infiammato.

Tina tira una secchiata d’acqua a Gemma #uominiedonne pic.twitter.com/RTDHW7vhal — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) March 4, 2025