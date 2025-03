Clizia Incorvaia sbotta per alcuni commenti di cordoglio per Eleonora Giorgi: ‘Solo per like’

Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi

Clizia Incorvaia: ‘Belle parole adesso, in vita non la calcolavano’

Nel corso delle ultime ore, la nuora dell’attrice Eleonora Giorgi, Clizia Incorvaia, ha scosso i social con un forte messaggio rivolto a chi ha espresso condoglianze sulla morte della suocera. In un momento di profondo dolore, l’influencer siciliana ha voluto “togliersi un sassolino dalle scarpe” e ha dichiarato con fermezza:

“Ci sono persone che scrivono post su mia suocera con una falsità assurda. È bello dire belle parole adesso e non calcolarla mai quando era in vita. L’amore, la stima e il rispetto sono fatti, non sono parole. Solo per consenso pubblico e like? Sì. La dura verità, Ele tu sai.”

Queste parole, condivise tramite le storie Instagram, hanno suscitato grande scalpore, mettendo in luce un sentimento di delusione nei confronti di chi, secondo Clizia, ha ignorato Eleonora in vita ma ora, a consensi e like, si limita a esprimere apparenze di affetto.

La Stories polemica di Clizia Incorvaia

Un messaggio di condoglianze sincero e il valore del ricordo

A compensare questo clima di ipocrisia, Clizia ha voluto condividere anche un sentito messaggio arrivato da Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, che esprimeva le sue condoglianze in termini di amore e rispetto per Eleonora:

“Cari, con profonda tristezza e commozione, desidero esprimere le mie più sincere condoglianze per la perdita di Eleonora. Ci ha lasciato con dignità e un sorriso, dimostrando una forza e una grazia che hanno toccato il cuore di tutti noi. La sua luce e il suo spirito rimarranno per sempre nei nostri cuori. Eleonora continuerà a vivere attraverso le vite che ha toccato e l’eredità di amore e gioia che ha lasciato.”

La morte di Eleonora Giorgi ha portato un tripudio di omaggi e ricordi, riconoscendo il suo immenso valore nel panorama del cinema italiano e la sua capacità di affrontare la vita con delicatezza e coraggio. Tuttavia, Clizia Incorvaia sottolinea che il vero affetto si manifesta con azioni concrete, non con parole dette per ottenere consenso e like.

Dopo aver espresso il suo dissenso, Clizia si è rivolta simbolicamente alla defunta suocera con un messaggio personale:

“La dura verità, Ele tu sai. Il teatro dei pupi. Tu riderai, lo so. Ti amo.”

Questi toni forti non sono passati inosservati e hanno alimentato il dibattito sui social, confermando come in momenti di grande dolore le apparenze possano rivelarsi ben diverse dalla realtà dei sentimenti.