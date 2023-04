Uomini e Donne, scoppia una lite furibonda tra Elio e Tina: ‘Ti querelo’, interviene Maria De Filippi

Una lite che ha rischiato di finire in aula di tribunale durante la puntata del 26 aprile di Uomini e Donne. Tina Cipollari ha perso le staffe con Elio Servo, cavaliere del parterre maschile, quando quest’ultimo l’ha chiamata ‘Bella’ dopo aver manifestato la volontà di intrecciare un rapporto di amicizia con Gemma Galgani e ritornare a corteggiare Paola Ruocco.

Elio Servo chiama ‘bella’ Tina Cipollari: scoppia il finimondo

“Sono più matura di te… Bella vatti a vedere la registrazione” – ha affermato Elio con l’opinionista che ha immediatamente ribattuto: “Bella lo dici a tua sorella ed a chiunque altro, non certo a me. Stai calmo, stai tranquillo. Maria basta proteggere questi malfattori”. Poi sono volate parole grosse con l’audio che è stato tagliato.

“Per legge nessuno può offendere pubblicamente un’altra persona, sei una grandissima maleducata. Non te ne frega niente? Con prenderò i provvedimenti opportuni perché io ho una dignità e non intendo venire qua per essere offeso da te” – ha aggiunto il napoletano che ha spiegato di averla semplicemente ‘bella’ senza usare parole offensiva.

Il cavaliere: ‘Sei una grandissima maleducata, vai a scuola e impara a fare questo programma’

“Non mi fai paura, sei una grandissima maleducata. Vai a scuola ed impara a fare questo programma. Pagherai 5 volte, sono cavoli tuoi… Ma chi ti credi di essere. L’altra volta la signora Cipollari si è permesso di dire che sono un fallito… Non mi sta bene perché ho un’azienda e non ho bisogno della trasmissione. Forse ci voleva qualcuno in Italia che ti diceva queste cose”. Il cavaliere ha poi chiesto un po’ d’acqua mentre tra i due è continuata la discussione.

“Questa cosa finisce male” – ha aggiunto Tina Cipollari con Gemma Galgani che è intervenuta in soccorso dell’opinionista. “Qui si sta esagerando”. Nella questione è intervenuta Maria De Filippi che ha invitato tutti ad abbassare i toni. “Ti sto evitando una querela” – ha detto la conduttrice alla viterbese prima di rivolgersi ad Elio Servo. “Evitiamo di intasare i tribunali di cose stupide”.

Maria De Filippi a Elio: ‘Evitiamo di intasare i tribunali di cose stupide’

Alla fine il cavaliere ha fatto un passo indietro. “Solo perché me lo chiedi tu”. Il 65enne è Amministratore Unico della Oil Company S.r.l., filiale italiana dell’azienda nata negli Stati Uniti negli anni ’60. Il corteggiatore aveva già corteggiato Paola Ruocco prima che si interrompesse bruscamente la conoscenza.